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群創攜手元太 開發28吋全彩電子紙看板應用

經濟日報 / 記者李珣瑛陳昱翔／即時報導
元太與群創合作28inch 全彩電子紙ACeP。業者／提供
元太與群創合作28inch 全彩電子紙ACeP。業者／提供

群創光電（3481）與全球電子紙領導廠商E Ink元太科技攜手進軍大尺寸ACeP（Advanced Color ePaper ）全彩電子紙市場。群創光電為第一家與元太科技合作生產及銷售大尺寸全彩電子紙模組的事業夥伴，共同搶攻物聯網與智慧城市發展趨勢帶來電子紙多元應用的商機。

電子紙以超低耗電、持續顯示不耗電、類紙質感、反射式顯示技術運用環境光源而不自發光等特性，成為物聯網與智慧城市的最佳顯示界面。而在彩色電子紙技術持續突破下，元太科技與群創光電看好彩色電子紙的市場發展利基，雙方攜手合作，由元太科技供應全彩電子紙薄膜，群創致力投入全彩電子紙模組生產製造，開發28吋長條型全彩電子紙看板，並發揮群創在特殊用途及大尺寸面板製造的優勢，於市場推廣銷售大尺寸全彩電子紙產品應用，為顯示面板帶來新變革。

群創董事長暨執行長洪進揚表示:「因應全球5G及AI發展趨勢，串連智能生活、數位娛樂、健康管理等轉型浪潮，面板的應用趨向多元化。群創運用多年來面板製造的堅強實力，持續研發新領域產品應用，開發利基市場產品，以差異化策略創新契機，很榮幸與元太科技合作跨入彩色電子紙的製造及銷售，推升群創成為全方位面板技術提供者，取得市場競爭優勢。」

元太科技董事長李政昊表示 :「元太積極經營電子紙生態鏈，以供應電子紙薄膜材料業務與生態鏈夥伴密切合作，期能攜手共同推動業務成長，並逐步擴大電子紙生態鏈。群創是元太唯一的大尺寸ACeP( Advanced Color ePaper )模組生態鏈合作夥伴，未來，元太也將會介紹對ACeP( Advanced Color ePaper )有興趣的現有與潛在客戶給群創，透過元太與群創在技術與業務同步結合的強強合作，將能擴大彩色電子紙應用的層面，展現電子紙優異特性與價值，更為市場所矚目及採用。」

28吋長條型全彩電子紙看板將主要應用於車廂內廣告看板及零售顯示看板，涵蓋如捷運、高鐵、電車、電動公車等公共交通領域及相關零售應用領域，可顯示與輪播公共資訊與商業廣告，進軍公共交通與零售場域的商機，拓展大尺寸電子的多元應用。

群創光電與元太科技分別深耕於面板與電子紙技術的提升，本次合作將以電子紙持續顯示不耗電、超低耗電、陽光下可視性等產品優勢，以全彩電子紙看板取代於公共與商業區域的紙張海報，降低資源的消耗，推動節能、智慧無紙化應用，有助於智慧城市發展，以落實環境的永續經營。

元太與群創合作28inch 全彩電子紙ACeP。業者／提供
元太與群創合作28inch 全彩電子紙ACeP。業者／提供

電子紙 群創 元太

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