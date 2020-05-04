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人力銀行調查：65.1%的勞工手機「24小時開機待命」
隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，上班族在下班後，恐怕得繼續「使用手機辦公」，隨時處理上司或客戶的來電、簡訊、電子郵件！根據yes123求職網調查發現，有65.1%的受訪勞工表示，目前手機狀態屬於「24小時開機待命」。
yes123求職網調查指出，有高達九成一(90.8%)的上班族，「曾經」在下班後或放假時，繼續「透過手機處理公務」；平均來說透過手機，每個月大概多花11.9小時處理公務，等於「變相加班」。
yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，「變相加班」的導火線，主要來自網路時代下的產物：智慧型手機整合通訊軟體、社群、電郵系統，讓上司們隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求勞工處理公務，結果導致惡性循環的「二十四小時責任制」：訊息已讀！立刻回應！馬上處理！
他表示，有時候還導致在下班後，一聽到「叮咚」的訊息提醒聲，上班族會立刻神經緊繃，甚至有莫名的恐懼感、幻聽上身。
楊宗斌表示，職場「行動化」、「數位化」，伴隨而來的卻是「爆肝風險」，因此提醒老闆與主管們，想在下屬下班、休假時傳訊或去電，應該更加謹慎為之，除了留意員工的身心狀況，也該更尊重同仁們的私人時間、空間。特別在近期防疫期間，興起「居家辦公」風潮時，資方更應明確區分勞方的上下班時間，避免模糊生活和工作之間的界線。
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