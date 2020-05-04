書界也有高「研」值 科技部表揚學者

書本界最佳「研」值獎出爐！科技部為表揚專家學者具系統性、可成為長遠研究素材的學術專書，首次頒發「最具影響力研究專書」，包括以山水畫剖析東亞文明的《移動的桃花源》及《儒門內的莊子》等。部長陳良基致詞時說：「讓專家學者的思想成為範本，進而延伸影響力。」

最佳「研」值

科技部4日舉辦「最具影響力研究專書」評選發表會，以表彰專家學者在自然科學及永續、工程技術、生命科學及人文社科4大領域完成具系統性、可供長遠的學術專書。科技部部長陳良基致詞時說：「研究學者一輩子努力著書立說，為的就是留下一些研究歷程供後人欣賞或參用並改變社會。」

陳良基指出，研究專書在時代潮流影響下已成為小眾在看的書籍，但對社會影響卻很巨大，「因此科技部對研究做得好的學者頒發獎項，讓這些書的延伸力道長遠發展，也能透過平台凸顯完整論述的書籍。」他笑著說：「像是《儒門內的莊子》，我光看書名就看好久，真的是學者們嘔心瀝血之作。」

以題材延伸研究

中研院院士石守謙上台受獎時表示：「山水畫是東亞文明傳統非常重要的項目，桃花源題材幾乎在東亞文化裡無所不在，也代表一種理想的延伸。」他也笑說，生平沒有得到勳章過。王汎森院士則介紹說：「以《權力的毛細管作用》詳述清代政治權力對於思想及文化的剝削，非常榮幸能得到這麼高的榮譽。」

其他得獎專書還有研究在中國台商在做生意與地方政治間遊走時各層面心態的《尋租中國》，剖析跨國通婚教養問題的《全球化、親職焦慮與不平等童年》、《移動的桃花源》、《西方共和主義思想史論》及《儒家後習俗責任倫理學的理念》等。

【更多精采內容，詳見 】