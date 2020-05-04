筆電急單效應 西勝4月營收月增5%
NB電池模組大廠西勝（3625）受惠居家工作、遠距教學商機帶動的筆電需求，激勵4月營收來到2.1億元，較上個月成長5%，為今年單月新高。
西勝今（4）日公布4月營收2.1億元，月增5%、年增33.1%，為今年單月新高。主要受惠於筆電類產品出貨暢旺，帶動營收連續兩個月成長。
受新冠肺炎疫情影響，在中國大陸政府延後復工要求下，導致西勝今年1、2月營收驟降，2月甚至不到1億元，不過隨著復工率好轉，3月營收重回2億元大關；累計今年前四個月營收6.34億元，年增3.9%。
大陸重慶市為台灣筆電廠生產重鎮，重慶市政府在強力防疫要求下，導致區內多家台灣筆電代工廠2月復工進度緩慢，身為供應鏈的西勝也無法倖免。
筆電因疫情帶動居家工作、遠距教學商機，帶動商用、教育筆電出貨大幅增長，且由於首季中國因停工，限制物流、人流等影響，造成PC品牌廠大多銷售庫存居多，因此第二季積極回補庫存。
第二季PC品牌廠加大力度拉貨，包含蘋果公司、Dell（戴爾）、HP（惠普）相繼增加訂單量，為筆電供應鏈帶來急單效應，不只代工廠出貨量看增，西勝等零組件廠也受惠。
不過，研調機構IDC預估，儘管由於在家工作和遠端學習導致PC需求出現短期激增，但預期在未來數個月（甚至數季）PC 需求將嚴重受創。
此外，西勝近年也加強ODM業務，鎖定輕型電動車（LEV）電池及備援電池模組等Backup Power電池模組，隨著產業需求增加，公司出貨達到規模經濟，將可有明顯貢獻。
展望未來，西勝董事長黃宗偉先前指出，除了提高電池模組組裝代工競爭力之外，公司也考慮垂直整合，鎖定電池外面安規貼紙及自動化的設備工廠，到去年下半年為止，西勝已有25%訂單用自動生產線製造。
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