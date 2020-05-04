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精測4月營收年增64.6% 連四月維持正成長
測試介面廠精測（6510）公布4月營收較上月及去年同期均成長的雙成長表現，該公司先前也表示，在第一季訂單遞延的效應下，第二季營運仍看好，不過，目前對下半年訂單展望仍不明朗。
精測公布4月營收3.43億元，月增1.4%，年增64.6%，累計前四個月營收12.43億元，年增52.6%；精測今年以來業績成長，累計營收已較去年同期成長逾五成，主要是受惠5G、伺服器需求成長帶動。
精測指出，4月營收成長主要來自垂直式探針卡（VPC）需求，相關應用包括5G 射頻晶片（RF）、智慧型手機應用處理器（AP），以及伺服器CPU，其中，RF測試介面受惠5G通訊用量大於4G，帶動VPC出貨走揚，也推升IC測試板業績成長。
精測表示，在4月總營收中，VPC佔比重仍維持一定水準，顯示新產品線在接單及出貨上已逐漸呈現穩定，精測也預計將持續擴增VPC產能，年底時月產能可從現在30萬針 (Pin)，擴增至100萬針，對明年的營運成長將有明顯動能。
在訂單能見度方面，該公司先前表示，部分客戶因應市場動態，可能有些延遲，但目前訂單能見度與今年初相較差別不大，但在部分訂單遞延的效應下，第二季的營運會因而受到拉抬。市場法人則預估，精測第二季業績可望較第一季增加10%到20%之間。
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