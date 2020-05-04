第二季邁入出貨高峰 半導體設備三劍客聯袂大漲

受惠於台積電5奈米進入量產、全年資本支出一刀未減，半導體設備暨材料廠家登（3680）、信紘科（6667）及京鼎（3413）三劍客第二季營運展望優於同業，股價逆勢大漲，家登盤中漲幅一度來到9.3%、信紘科則上漲7.9%。

法人指出，三家半導體設備營運將受惠於台積電需求帶動，第二季營收挑戰雙位數成長。

台積電5奈米即將進入量產階段，帶動台廠半導體設備進入拉貨高峰期，目前除了台積電確定導入EUV（極紫外光）製程之外，競爭對手三星亦全力投入EUV製程，帶動EUV光罩盒需求攀升，家登因早先註冊EUV光罩盒專利且獲得台積電認證通過，將優先大啖光罩盒商機，第二季半導體事業產能全開，並因應未來EUV光罩盒需求，於樹谷廠區進行擴產計畫，將產能提升四倍。法人預估今年半導體營收可望出現高雙位數成長。

信紘科製程機能水設備獲得台積電Golden認證，隨著5奈米進入量產，信紘科製程機能水設備進入出貨高峰期，且因切入台積電供應鏈深具指標意義，策略性接單奏效，目前中國一線半導體廠陸續接洽中，今年製程機能水設備有機會出現倍數成長。

京鼎受惠於美系設備材料客戶拉貨，第二季營運動能強勁，該美系客戶為台積電設備材料重要供應商，半導體模組和備品需求強勁，而京鼎過去於竹南廠一期擴產完成，產能效益浮現，目前正進行二期擴產計畫，預計第三季動工，2021年下半年可投產，屆時半導體備品及模組產線可大幅挹注營收獲利成長。