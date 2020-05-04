三大雲端業者財報指明路 台廠伺服器晶片供應鏈Q2進補

亞馬遜、微軟與谷歌財報指明路，三大雲端服務業務不畏新冠肺炎疫情影響，業務不減反增，遠距辦公趨勢帶動第二季伺服器拉貨動能續強，台廠伺服器供應鏈遠端控制晶片信驊（5274）、新唐（4919）、BIOS韌體晶片系微（6231）及高速傳輸祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）第二季伺服器大單進補，營運淡季不淡。

雲端服務三大龍頭亞馬遜、微軟及谷歌相繼公布第一季財報，亞馬遜雲端服務第一季營收102.19億美元，年增33%；微軟智慧雲部門營收122.81億美元，年增27%；谷歌雲計算營收27.7億美元，年增52%。

三家雲端服務業務均出現明顯增長，且預期第二季雲端服務需求持續增加，另外，伺服器晶片供應商英特爾及超微均持續看好數據中心帶來旺盛需求，伺服器晶片出貨將維持成長。

遠端伺服器控制晶片信驊及新唐，隨著疫情推動雲端資料中心需求，及英特爾即將推出新伺服器平台，伺服器遠端控制晶片需求大增，其中信驊大客戶曙光、浪潮因中國官方推動新基建刺激經濟，帶動5G基礎建設與雲端基礎設施，也驅動相關供應商加大零組件拉貨力度，以因應今年下旬的生產計畫。

另外，北美雲端業者持續布建資料中心，研調機構預測第二季北美伺服器出貨量可望較上季成長，帶動全球伺服器市占率前二大的戴爾、惠普營運動能強勁，其中戴爾為新唐客戶，遠端伺服器控制晶片出貨動能隨大客戶水漲船高。

集邦科技旗下TrendForce記憶體儲存研究預測，第二季伺服器出貨持續成長，預估第二季出貨量季增7%至9%。

另外，伺服器在單位時間內所要處裡的資料量也隨之增加，而當資料在伺服器中以高速傳輸時，會出現訊號減弱或時序錯位的情況，因此需要以高速傳輸晶片的Retimer來修正訊號及Redriver補償訊號，目前譜瑞PCIe Redriver及Retimer主攻伺服器市場，已獲得美系客戶、中國OEM 廠採用與台灣ODM客戶採用，隨著雲端數據中心需求增強而放量。