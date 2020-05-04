台灣美光募800萬元 攜手家扶助弱勢家庭一臂之力

台灣美光科技今（4）日宣布該公司因應新冠肺炎疫情蔓延，號召全台8,000名員工共同響應的公益捐款行動， 幾周內迅速達成千人響應總額新台幣800萬元的募款目標。善款將捐予台灣兒童暨家庭扶助基金會針對新冠病毒疫情設立的「安家、安學、安心」專案，盼能協助弱勢家庭在面對疫情衝擊下仍能保有經濟安全、持續學習並安心生活。

美光將攜手家扶基金會對抗疫情，於4月初定下新台幣150萬元的捐款目標。除在短短幾週內就迅速達標，現在更已募得原目標金額的5倍，美光及同仁將協力捐出新台幣800萬元。

美光科技企業副總裁暨台灣董事長徐國晉表示，美光關心員工、合作夥伴，以及業務所在地的健康福祉，長期以來我們積極響應公益、回饋社區，去年一整年台灣美光同仁的志工服務時數累計超過2萬5,000小時。

感謝超過千名同仁第一時間響應捐款，也很榮幸這次與家扶基金會合作，提供受疫情波及的台灣家庭援助。希望藉由同仁們的愛心捐款，協助更多弱勢家庭度過難關。