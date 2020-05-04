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母親節可望挹注業績 創業家開低走高

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

創業家（8477）今（4）日無懼櫃買指數走弱，開低走高，盤中最高一度漲至43.95元。創業家累計今年（2020）第一季合併營收12.82億元，年增12%；稅後純益2,816萬元，年增39.21%，直逼去年上半年表現；每股純益（EPS）1.13元，為同期新高；單季毛利率21.05%，則創歷年新高。

電商本季將迎接母親節、端午節，618年中慶等檔期，業績想像空間大。創業家表示，將持續以「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」等三大年度發展策略為主軸，善用AI與大數據驅動決策的核心方針，鎖定當前大環境市場趨勢及高回購商品品類深耕，達到精準分眾的行銷策略，力拚業績再創高。

創業 櫃買指數

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