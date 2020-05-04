母親節可望挹注業績 創業家開低走高

折疊iPhone呼之欲出，除了維持電力穩定供應的電池模組是成敗要角外，軸承更是扮演折疊裝置「能屈能伸」的關鍵，蘋果相關專利顯示不透過絞鏈實現折疊裝置應用，預料將採軸承，國內軸承雙雄新日興、兆利已打入蘋果筆電供應鏈多年，開發折疊機專用軸承也邁入收成，有望成為繼新普之後，新一批拿下蘋果因應折疊機新設計關鍵零組件訂單的台廠。

2020-05-03 23:57