瑞德西韋第三期試驗反應佳 有助遠距醫療科技更夯

根據吉利德科學公佈瑞德西韋的試驗結果出爐，美國第三期臨床試驗對於新冠肺炎的重症病患有效，而美國過敏與傳染病研究院亦認定瑞德西韋將是有助阻止新冠病毒的藥物，相關正向反應帶動吉利德科學(Gilead Sciences)股價看漲，市場亦對明星新藥的長遠產業行情看好。

富蘭克林華美投信表示，瑞德西韋證明具有一定療效，雖然美國5月底仍有中度患者用藥研究待公佈，但已可視為疫情有突破性發展，近期對生技相關產業的表現可能稍做休息，或將挹注於醫療科技類股的向上表現空間。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，現階段生技醫療保健產業擔任市場重頭戲角色，4月底前於美國試驗的所有結果支持瑞德西韋對治療重症病患有效，且愈早治療效果愈佳，另外於5月底，WHO亦將會公布中度新冠肺炎患者於使用瑞德西韋5天和10天的臨床結果，估計伴隨瑞德西韋的各階段結果，將激勵醫療科技、遠距醫療、醫療互聯網與保健等題材之未來資產價值。

另外，根據美國過敏與傳染病研究院初步臨床雙盲實驗1063人中，瑞德西韋可以將新冠病毒感染者的康復時間縮短31%，這項雙盲實驗有顯著的效果，可支持送FDA申請新冠肺炎的重症藥證。黃壬信認為，先前研究已指出芝加哥大學所揭露的瑞德西韋對治療新冠病毒具正面療效，本次加上美國過敏與傳染病研究院雙盲實驗的進展，有助推動該藥物上市量產的機會。

操作面上，黃壬信認為，目前本基金將部分獲利了結的產業進行減碼，而評估在疫情暫未緩解前，未來將持續關注或加碼遠距醫療和物聯網科技相關產業，因該產業趨勢將勢不可擋，建議投資人現階段可趁轉機波段，以定期定額或以大筆資金分批進場策略參與相關產業行情。