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台幣強升 代工業吹匯損逆風

聯合報 / 記者李孟珊劉芳妙陳美君蕭君暉謝艾莉／台北報導
新台幣兌美元匯率強升，再度看到2字頭。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元匯率強升，再度看到2字頭。圖／聯合報系資料照片

新台幣兌美元匯率強升，再度看到「二字頭」，代工廠美元現金部位高，第二季在肺炎疫情衝擊下，又面對新的匯損逆風，恐使獲利添變數，業界人士預期半導體、代工業本季恐難逃匯損。不過，品牌廠及工業電腦廠，營運主要支付成本是美元，新台幣等各種貨幣兌美元升值，將有正面幫助。

全球央行持續寬鬆救市，熱錢湧進台灣等亞洲新興市場，新台幣匯率升勢「煞不住」，累計上周新台幣匯率強升二點七八角，新台幣匯率又見二字頭，匯價創下近兩年新高。匯銀估計，短期內新台幣匯率將在廿九點五至卅元區間震盪整理。

去年第四季因新台幣強勢，整體上市櫃企業匯損估計超過百億。其中大立光因為不做避險，光是去年第四季匯損就高達十三點二億元，幾乎吃掉一個股本；廣達、仁寶、緯創、和碩與英業達去年第四季單季匯損也達卅二億元。法人指出，科技廠有了去年底的教訓，今年第一季應該較重視避險。

電腦或蘋果供應鏈科技大廠，都以出口為主。市場人士表示，晶圓代工龍頭台積電的資本支出大部分以美元支出，可降低匯率影響。蘋概股指標鴻海的產品多採美元計價，但又有人民幣營收與支出，預期人民幣貶值有助於降低成本，加上鴻海重視避險，匯率影響較小，主要是受疫情的影響較大，須看本季是否有可能迎來遞延的訂單。

宏碁、華碩等品牌廠及工業電腦廠研華，因海外各地收款貨幣種類多，成本、營收的貨幣組合較為均衡，因跨國營運支付美元，新台幣升值有機會降低成本，具有全球競爭力。

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