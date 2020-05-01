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工研院防疫科技第五招 助北醫打造「零接觸」平台

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
工研院以科技力助北醫建置「零接觸式防疫科技平台」，台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰（右）、工研院副院長張培仁（左）。圖／工研院提供
工研院以科技力助北醫建置「零接觸式防疫科技平台」，台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰（右）、工研院副院長張培仁（左）。圖／工研院提供

新冠肺炎疫情下，第一線醫護人員負擔沉重，為提高醫療照護效率、降低醫護人員感染風險，工研院防疫科技首度與醫院合作，台北醫學大學附設醫院在類負壓隔房病房中導入由工研院開發的「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）兩項技術的「零接觸式防疫科技平台」，這也是工研院五大項防疫技術的最新實作項目。

 工研院副院長張培仁表示，此次與北醫附醫合作的過程有三大意義，包括協助北醫將多樣的生理醫療資訊進行系統整合，從以人為本的角度導入醫療人員的需求作為服務設計，以及在北醫實際進行場域驗證。

張培仁說，根據統計，醫護人員每日平均進入病房接觸病人約12至15次，每次進入隔離病房為病人測量生理數值前，都要花上20分鐘全副武裝，離開時也要全身消毒，過程耗時又具高風險，希望藉由科技的輔助，達到「肢體零接觸，服務無距離」的成效，將醫療人員的感染風險降到最低。

 「零接觸式防疫科技平台」具備三大優勢，包括：「非接觸平台」，降低醫療人員與患者感染風險；「24小時遠距互動醫療」，提高照護效率；「醫療整合戰情室」，即時掌握心律、呼吸、體溫、離床等生理資訊等，有效降低醫護人員負荷。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說明，平台使用的「非接觸影像心律偵測」與「物聯網智慧閘道器」兩項技術，前者可利用一般影像鏡頭，以結合AI演算法來觀測患者在臉部的微血管顏色變化與胸口起伏變化，進而自動偵測出病患心律與呼吸等數據，一旦發現病患生理狀況一有異樣，便可即時透過後者通報到遠端護理站。護理人員可以開啟視訊詢問和溝通，病患也能夠過App掌握自己身體狀況。  

張培仁指出，抗疫期間工研院已經推出5項技術協助，從最初的口罩機協助、紅外線體溫感測，到近期推出的「疫開罐」快篩，以及已經在新竹上路的居家檢疫關懷系統，和這次的非接觸影像心律偵測。他說，其實這些技術研發並非專為新冠疫情設計，分別是為了流感、隱私權，以及長照等目的，不過「養兵千日，用在一時」，這時候剛好派上用場。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，在防疫關鍵時期，往往考驗醫療人員的緊急應變能力，科技可以跨越空間與時間限制，解決醫護人力不足，大幅地提升醫療資源利用率，未來期能持續合作投入資源，打造防疫科技創新產品與服務。

醫護人員 工研院

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