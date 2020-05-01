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Canalys：Q1全球智慧型手機出貨年減13%、三星重回第一

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

市場研究公司Canalys發佈報告，新冠病毒疫情對2020年第一季度全球智慧手機市場造成了嚴重影響，出貨量年減13%，至2.72億部。

根據Canalys的報告，第一季三星重新成為市場第一，但出貨量年減17%，至6000萬部。 華為的出貨量為4900萬部，年減17%， 該公司正繼續從海外市場向中國市場轉移。 蘋果排名第三，出貨量年減8%，至3700萬部。 前五名中表現最好的是小米，排名第四，銷量年增長9%，達到3000萬部。 Vivo排名第五，銷量為2400萬部，年增長3%。

Canalys高級分析師Ben Stanton表示，目前對新設備的需求已崩塌。 今年2月，當疫情集中在中國時，相關廠商主要關心如何生產足夠多的智慧手機來滿足全球需求。 但3月情況發生了很大變化。 智慧手機製造業現在正逐步恢復，但隨著全球一半地區受到疫情的嚴重影響，手機銷量暴跌。

糟糕的業績、裁員和停工給市場造成了極大的焦慮和不確定性。 對大部分人來說，智能手機仍是必需品，線上管道供貨，確保必須更換手機的人可以購買，但許多將新手機作為奢侈品的消費者推遲了購買。

Canalys分析師指出，幾乎沒有智慧手機廠商能承受當前的衝擊。 由於製造業務集中在韓國和越南，三星在2月處於有利地位。 然而隨著疫情的全球蔓延，這樣的優勢很快就消失不見。 由於iPhone 11在本季度早些時候的強勁銷售，蘋果是受影響較小的廠商之一。 此外,蘋果近期推出的新款iPhone SE有重要戰略意義，可以在使用者等待5G旗艦設備之際，確保iPhone的出貨量。

華為的海外出貨量暴跌了35%，該公司推出了第一款沒有谷歌移動服務的P系列手機P40。 然而，通路商對這些未經過市場檢驗的產品感到擔憂，因此最初的管道訂單低於華為的預期。

根據Canalys報告，疫情對智慧手機銷售通路也造成巨大影響。 在歐洲等執行嚴格隔離措施的地區，全通路零售商，正盡力將線下庫存轉移到線上管道，但為此付出了巨額成本。 這些零售商在倉儲、運輸和送貨方面的能力還沒有做好全面向線上轉移的準備。 這也影響了它們從供應商進貨的需求。在這些地區，未來幾周電商將出現明顯的優勢。

智慧手機 疫情 華為

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