華碩響應紓困 購機最高回饋價值5,600元振興基金

在這波疫情持續延燒下，居家辦公、遠距學習已成全民日常，為相挺使用者需求與響應政府紓困計畫，品牌華碩（2357）宣布即日起推出「防疫大作戰，華碩挺你」購機好禮雙重送活動，依指定機種最高回饋價值5,600元振興基金，內容包含超商禮券與線上英語教學平台TutorABC/tutorJr體驗課程，進一步刺激PC銷售量。

「防疫大作戰，華碩挺你」活動由華碩與Intel攜手合作，為防疫期間有電腦購買需求的消費者推出紓困回饋，活動期間為4月27日至5月31日，凡購買搭載Intel處理器全系列ASUS筆電、ROG電競筆電、All-in-One電腦及桌上型電腦指定機種，官網登錄即送TutorABC/tutorJr體驗課；其中若為搭載Intel處理器指定機種如ASUS筆電、ROG電競筆電、All-in-One電腦與桌上型電腦，線上登錄再送千元超商禮券，要讓民眾有感紓困。

因應全民防疫，全台華碩皇家俱樂部亦全面優化升級，同仁於上班前量測體溫，確保工作及服務環境的妥善；每日定期消毒現場環境及機台，體溫量測提醒顧客的建康，並提供酒精給顧客洗手消毒；機台維修完畢後也會進行消毒作業；到府服務的人員更全程配戴口罩，確實做好體溫管控及手部消毒，給顧客全方位的防護。消費者也可透過多元的客服管道，如線上文字客服、MyASUS APP、客服信箱或到府收件服務，減少外出風險，徹底做好居家防疫，享受最安心的尊榮體驗。