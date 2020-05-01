蘋果第2季業績 法人看好新iPhone SE效應

蘋果於今（1）日召開財報法說會，其中，上季營收為583億美元，年增1%，優於市場預期；雖然iPhone、Mac、iPad的銷售額分別為年減6.7%、2.9%、10.3%，但是服務事業銷售額年增16.6%、穿戴裝置和配件事業銷售額年增22.5%。

台新投顧表示，展望本季，雖然蘋果公司不再給予財務預估數字，但預期Mac以及iPad的銷量應可回彈，主要是蘋果認為供應受限問題已在3月底解決，且需求方面銷售在歷經3月下旬至4月初的低迷時期後，4月下旬各個產品線以及地區銷售都已經逐漸回升，且公司也將於7月上旬在美國的各個城市逐漸開重新張零售店，高性價比的新iPhone SE也在4月24日開始出貨，也將刺激消費者買氣。

台新投顧認為，蘋果將利用新iPhone SE及其他產品線的打折來提升公司的市占率及出貨量，藉以帶動其生態系的成長，提升服務事業以及穿戴裝置和配件事業的成長動能，相關包括台積電、大立光、美律等供應鏈業績將受惠。