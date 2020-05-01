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工研院以科技力協助北醫 打造零接觸式防疫科技平台

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
工研院以科技力協助北醫，打造零接觸式防疫科技平台，今日宣布啟用。記者張義宮／攝影
工研院以科技力協助北醫，打造零接觸式防疫科技平台，今日宣布啟用。記者張義宮／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情來襲，第一線醫護人員負擔沉重。為提高醫療照護效率、降低醫護人員感染風險，工研院與台北醫學大學附設醫院攜手合作超前部署，率全國之先在類負壓隔房病房中導入由工研院開發之「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）兩項技術的「零接觸式防疫科技平台」，以三大優勢包括：非接觸平台--降低醫療人員與患者感染風險、24小時遠距互動醫療--提高照護效率、醫療整合戰情室--即時掌握心律、呼吸、體溫、離床等生理資訊等，有效降低醫護人員負荷，讓「零接觸式防疫科技平台」成為防疫期間的照護利器。

工研院副院長張培仁表示，此次與北醫附醫合作的過程具有三大意義，包括協助北醫將多樣的生理醫療資訊進行系統整合，從以人為本的角度導入醫療人員的需求作為服務設計，以及在北醫實際進行場域驗證。根據統計，醫護人員每日平均進入病房接觸病人約12-15次，每次進入隔離病房前都要全副武裝，花上20分鐘穿上防護衣，才能進入病房為病人量測生理數值，離開病房後又得要嚴陣以待，脫下防護衣進行消毒，整個過程不但耗時且耗費資源，接觸的過程中更是充滿了群聚感染風險；因此雙方攜手開啟了「零接觸式防疫科技平台」的建置合作，希望藉由科技的輔助，將醫療人員的感染風險降到最低。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，在防疫關鍵時期，往往考驗醫療人員的緊急應變能力，而科技可以跨越空間與時間限制，自動數據蒐集、持續監控與早期疾病之預警，解決醫護人力不足，大幅地提升醫療資源利用率。本次北醫團隊攜手工研院以及各領域菁英共同研發出的「零接觸式防疫科技平台」，充分體現作為串接學術、臨床與產業實務交流的重要性，未來期能持續合作投入資源，打造防疫科技創新產品與服務。

今日展出的「零接觸式防疫科技平台」中，導入了工研院「非接觸影像心律偵測」與「物聯網智慧閘道器」兩項技術。「非接觸影像心律偵測」，技術的原理是利用一般影像鏡頭，以結合AI演算法來觀測患者在臉部的微血管顏色變化與胸口起伏變化，進而自動偵測出病患心律與呼吸等數據，一旦發現病患生理狀況一有異樣，便可即時透過「物聯網智慧閘道器」來進行生理異常的資訊傳輸。

「物聯網智慧閘道器」則具有中繼站的功能，以物聯網傳輸的方式，將彙整病房內非接觸式生理感測裝置數值，通報給遠端的護理站。護理人員一旦發現異常，便可同時開啟病房影像關懷，進行視訊面對面詢問與溝通，不需多次進出病房，大幅降低醫護人員工作負荷、感染風險與醫療資源耗用。此外，病患也可透過行動裝置掃描QR code下載醫院App，隨時掌握自身生理數據、醫療紀錄及電子衛教資源，對於醫護人員及病患來說是一大福音。

醫護人員 北醫

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