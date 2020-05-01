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全球疫情雙面刃 民生品牌悲喜交雜

聯合晚報 / 記者廖賢龍／台北報導
新冠肺炎疫情為消費產業帶來新需求，但同時也為消費產業鏈增添風險。 法新社
新冠肺炎疫情為消費產業帶來新需求，但同時也為消費產業鏈增添風險。 法新社

全球股市受到新冠肺炎疫情衝擊擴大，目前疫情尚未見到高峰，富邦證券表示，現階段可留意宅經濟及防疫概念股。

隨著疫情惡化，工廠被迫停工及民眾消費意願降低，已有越來越多家美國企業發布警告，疫情恐將衝擊獲利，也很難預測將來獲利。近來提出預警的企業包括聯合航空控股、萬事達卡、可口可樂、蘋果以及微軟等。一旦疫情持續擴大，可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等供應鏈斷鏈危機。

FactSet訪調華爾街分析師，數據也顯示對標普500指數成分企業今年第一季獲利年成長率的預測，已下修至0.7%，遠低於去年底預估的4.4%。

高盛報告指出，自二次世界大戰以來美股經歷了26次修正（自高點下跌超過10%），平均跌幅為13.7%且平均需要四個月時間恢復。最近一次的指數回調為2018年的9月至12月，這次美股的修正則為二次世界大戰以來費時最短的紀錄。

富邦證券表示，相對可能因疫情而受惠的電商、物流、線上影視及遊戲類股表現大多優於美股大盤指數，呈現相對抗跌的走勢。除此之外，疫苗以及防護用品類股表現更亮眼。

Novavax（NVAX）宣布成功研製出針對新冠病毒肺炎的人體疫苗，已將第一批疫苗送美國國家衛生研究院開啟安全性臨床實驗。

富邦證券表示，操作可考慮避開航空、郵輪、飯店、遊樂園等類股，而電商、物流、線上影視及遊戲類股有望延續相對抗的走勢，疫苗及防護用品股未來有機會有所表現。不過在業績面，疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序，並花費較長時間，投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻。

疫情 疫苗 美股

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