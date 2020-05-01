油電混合尬車聯網 翻轉汽車供應鏈

受到油價暴跌和新冠肺炎疫情影響，市場擔心石化燃料價格走低將會影響電動車市場需求。富邦證券表示，隨著人們對全球氣候變遷議題關注度提高及歐盟碳排放法規趨嚴，新能源車取代傳統汽車的需求還是日益升高，新世代汽車產業鏈的商機依然是值得投資人關注。

新世代汽車共有四大核心概念，是由德國汽車大廠戴姆勒在2016年提出的「CASE」C、A、S、E這樣的術語，它涵蓋智能互聯的C、自動駕駛的A、共享的S及電動化的E等四大核心概念。

在未來，傳統汽車大廠面對的不僅是現有的競爭對手，包括發展自動駕駛的Alphabet和Apple、移動服務供應商Uber、非傳統汽車大廠Tesla等企業都將積極搶占汽車及移動服務市場，也就是說，傳統汽車廠在未來若無法跟上產業的升級就很有可能被市場淘汰。

富邦證券表示，智能互聯是新世代汽車四大核心之一，也就是所謂車聯網，現代汽車正迅速成為一個移動式物聯網設備，其強大的車載計算能力和通信系統都必須高度依賴5G技術。

根據統計，到2023年，汽車產業將是5G IoT解決方案的最大市場，占終端市場總量的53%，包括商用和消費汽車的嵌入式互聯汽車模組、車隊遠程訊息處理設備、車載收費設備等。

環保組織T＆E也預測，2021年電動汽車數量將是現在的三倍，電動車和混合動力車持續成長。富邦證券表示，可關注物聯網、自駕車與自動化、綠能源等投資機會。