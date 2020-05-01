快訊

老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油電混合尬車聯網 翻轉汽車供應鏈

聯合晚報 / 記者廖賢龍／台北報導
綠能車前景看俏。 法新社
綠能車前景看俏。 法新社

受到油價暴跌和新冠肺炎疫情影響，市場擔心石化燃料價格走低將會影響電動車市場需求。富邦證券表示，隨著人們對全球氣候變遷議題關注度提高及歐盟碳排放法規趨嚴，新能源車取代傳統汽車的需求還是日益升高，新世代汽車產業鏈的商機依然是值得投資人關注。

新世代汽車共有四大核心概念，是由德國汽車大廠戴姆勒在2016年提出的「CASE」C、A、S、E這樣的術語，它涵蓋智能互聯的C、自動駕駛的A、共享的S及電動化的E等四大核心概念。

在未來，傳統汽車大廠面對的不僅是現有的競爭對手，包括發展自動駕駛的Alphabet和Apple、移動服務供應商Uber、非傳統汽車大廠Tesla等企業都將積極搶占汽車及移動服務市場，也就是說，傳統汽車廠在未來若無法跟上產業的升級就很有可能被市場淘汰。

富邦證券表示，智能互聯是新世代汽車四大核心之一，也就是所謂車聯網，現代汽車正迅速成為一個移動式物聯網設備，其強大的車載計算能力和通信系統都必須高度依賴5G技術。

根據統計，到2023年，汽車產業將是5G IoT解決方案的最大市場，占終端市場總量的53%，包括商用和消費汽車的嵌入式互聯汽車模組、車隊遠程訊息處理設備、車載收費設備等。

環保組織T＆E也預測，2021年電動汽車數量將是現在的三倍，電動車和混合動力車持續成長。富邦證券表示，可關注物聯網、自駕車與自動化、綠能源等投資機會。

物聯網 新冠肺炎 電動車 自動駕駛

延伸閱讀

48V輕油電確認搭載　第二代BMW 4 Series Coupe發表倒數！

全新跨界油電小休旅來了！　Hyundai Kona Hybrid預售價102.9萬元起！

FIH注資富智捷 布局車聯網

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

相關新聞

蘋果第2季業績 法人看好新iPhone SE效應

蘋果於今（1）日召開財報法說會，其中，上季營收為583億美元，年增1%，優於市場預期；雖然iPhone、Mac、iPad...

遠端工作潮 PC、NB再添動力

受到新冠肺炎疫情影響，近期帶來的遠距工作與教學的需求，桌機、筆電與平板的市場買氣需求大增，GIS-KY（6456）與TPK-KY（3673）平板訂單需求強，獲利可望受惠。

全球疫情雙面刃 民生品牌悲喜交雜

全球股市受到新冠肺炎疫情衝擊擴大，目前疫情尚未見到高峰，富邦證券表示，現階段可留意宅經濟及防疫概念股。

油電混合尬車聯網 翻轉汽車供應鏈

受到油價暴跌和新冠肺炎疫情影響，市場擔心石化燃料價格走低將會影響電動車市場需求。富邦證券表示，隨著人們對全球氣候變遷議題關注度提高及歐盟碳排放法規趨嚴，新能源車取代傳統汽車的需求還是日益升高，新世代汽車產業鏈的商機依然是值得投資人關注。

網通設備 璟德連2季吞補丸

台灣網通設備大廠璟德（3152），今年3月營收1.65億，月增3.10%，年增10.02%，累計今年前三月營收4.81億元，和去年同期相比逆勢成長12.97%，表現優於外界預期。法人表示，第二季因工作天數增加下，預期營收逐月走高，第二季的季增幅度上看雙位數。

AIoT助瀾 安馳全年出貨看增

全球電子產業市況因新冠肺炎疫情大亂，不過，安馳（3528）對今年營運展望持審慎樂觀的看法，主要在於雲端與邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）及5G傳輸等三大主流應用市場，並持續開發利基型的高階應用方案，公司整體出貨量可望穩健成長，有效降低電子產業淡旺季以及國際市場變化對公司營運的影響。

5G基建出手 訂單爆發擦亮光通訊

5G光纖與設備建置是今年長線營運業績的成長主軸關鍵。法人表示，各廠商在5G商機當中的受惠程度不同，其中，統新（6426）與華新光（4979）的相關訂單與技術等基本面良好。

工研院以科技力協助北醫 打造零接觸式防疫科技平台

新冠肺炎（COVID-19）疫情來襲，第一線醫護人員負擔沉重。為提高醫療照護效率、降低醫護人員感染風險，工研院與台北醫學...

台達電環保躍進 獲廢棄物零掩埋認證

台達電大陸東莞廠順利通過UL 2799廢棄物零掩埋認證，並取得白金等級，此驗證確認東莞廠區的廢棄物達到零掩埋，獲認證為最高白金等級，達到「100%廢棄物轉化率含8%焚燒熱回收」。

佳世達殺出 要收購明泰

佳世達與友訊聯手撤掉明泰董事長李中旺職位後，佳世達隨後舉行重大訊息說明會，宣布以每股30元、最多30.9億元，公開收購明泰已發行普通股，取得實質掌控權力，公開收購開始日預計不晚於5月12日。

經營權大戰 胡雪出高招圍魏救趙

友訊董事長胡雪在面對經營權大戰時，昨日一招「圍魏（明泰）救趙（友訊）」，拔掉李中旺的明泰董事長職務，變成守住友訊的關鍵策略，佳世達在這場友訊創辦人遺孀、市場派與創辦老臣鷸蚌相爭中，漁翁得利，面子、裡子兼得。

友訊戰火延燒 明泰董座換人

友訊經營權大戰愈演愈烈，戰火更延燒到友訊轉投資公司明泰科技。昨（30）日明泰董事會中，兩大股東友訊、佳世達聯手，撤換擔任明泰董事長18年的李中旺職務，並即日生效，友訊提名佳世達商業暨工業用產品事業群暨事業群總經理黃文芳接任董座職。佳世達隨後也宣布將公開收購明泰股權，乘勢取得實質控制地位。

熱門新聞

台南大億麗緻驚傳歇業 員工今突接通知當場哭出來

尹衍樑狠下心 杜英宗南山人壽董座位遭拔

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

台南大億麗緻驚傳熄燈！業者觀察：疫情是個好台階

杜英宗離開南山人壽的下一步：幫吳東亮擘劃保險版圖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。