AIoT助瀾 安馳全年出貨看增

全球電子產業市況因新冠肺炎疫情大亂，不過，安馳（3528）對今年營運展望持審慎樂觀的看法，主要在於雲端與邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）及5G傳輸等三大主流應用市場，並持續開發利基型的高階應用方案，公司整體出貨量可望穩健成長，有效降低電子產業淡旺季以及國際市場變化對公司營運的影響。

安馳表示，3月營收相較2月及去年同期均成長超過三成，主要在下游存回補需求大幅提升，加上今年整合Xilinx與ADI兩大產品線的高階客製化解決方案出貨量明顯提升，其中，美系網路大廠的資料中心雲端運算整合方案出貨量持續成長，並拓展其他地區資料中心的雲端運算應用產品市場。

安馳表示，人工智慧物聯網（AIoT）系統方面，將推出各種客製化產品，運用在無人工廠的工業辨識及智慧監控方案，將推出整合ADI新款的ToF 3D影像感測模組及賽靈思的AI模組，無需光源就能生成影像的飛時測距感測系統。