佳世達將提高對明泰持股 致力明泰專注本業經營

佳世達今（30）日晚間舉行重大訊息說明會，由財務長洪秋金說明，董事會決議將以每股30元，公開收購明泰普通股，提高對明泰持股，致力明泰專注本業經營，共同爭取5G商機。

洪秋金指出，佳世達希望明泰專注本業經營，同時也看好明泰在5G領域的發展。此次對明泰提高持股，經營團隊不會改變，主要希望藉由佳世達擁有的技術與製造實力，結合明泰在網通設備產業能力，在智慧解決方案上，合力擴大國內外市場占有率與客戶群。

洪秋金表示，佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共23.8%，佳世達希望明泰股東給予支持，佳世達將與明泰發揮合作互利優勢，持續追求成長，加速5G的布局和經營，提供客戶更完善的產品與服務。透過此次公開收購，佳世達預計對明泰持股將提高到至28.8％到42.8％。