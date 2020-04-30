英特爾推地表最快電競處理器 5月上市

美商晶片大廠英特爾今天推出第10代Intel Core S系列桌上型電腦處理器，最高速度可達5.3GHz，預計5月起於全球上市，其中包括旗艦級Intel Core i9-10900K處理器，為地表最快的電競處理器。

英特爾表示，第10代Intel Core i9-10900K處理器具有多達10個核心，可提供更多調校控制、更快的多工處理速度和更流暢的遊戲體驗。與上一代產品相比，影片編輯速度提高12%，4K影片編輯速度提高18%。

第10代Intel Core S系列處理器預計將於今年5月起透過一般零售通路於全球上市，並搭載於品牌廠（OEM）和通路系統整合商在全球銷售的桌上型電腦。

英特爾桌上型電腦產品事業群資深總監古特里奇（Brandt Guttridge）說，英特爾不斷致力於推升效能極限，提供最佳PC遊戲體驗。專為桌上型電腦開發的第10代Intel Core S系列處理器以及地表最快電競處理器Intel Core i9-10900K處理器，進一步實現英特爾對電競和熱血玩家們的承諾。