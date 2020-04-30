可成第一季每股盈餘5.09元 優於外資預期
金屬機殼廠可成（2474）公布2020年第1季財報，因毛利及業外收入增加，歸屬業主稅後淨利達新台幣39.2億元，年增131.2%；每股盈餘5.09元，優於外資預期。可成表示，今年第1季雖受新冠肺炎疫情影響，但整體市場需求成長，帶動第1季營收年增11.5%至176.2億元。
法人認為，公司陸續消化前季的高成本庫存、加上折舊成本相對下滑，公司最大客戶為Apple，出貨機殼產品囊括了iPhone、iPad以及MacBook，同時蘋果今年均會發表新款產品，並於各季陸續亮相，有利於可成的訂單動能。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言