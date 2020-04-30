可成第一季每股盈餘5.09元 優於外資預期

金屬機殼廠可成（2474）公布2020年第1季財報，因毛利及業外收入增加，歸屬業主稅後淨利達新台幣39.2億元，年增131.2%；每股盈餘5.09元，優於外資預期。可成表示，今年第1季雖受新冠肺炎疫情影響，但整體市場需求成長，帶動第1季營收年增11.5%至176.2億元。

法人認為，公司陸續消化前季的高成本庫存、加上折舊成本相對下滑，公司最大客戶為Apple，出貨機殼產品囊括了iPhone、iPad以及MacBook，同時蘋果今年均會發表新款產品，並於各季陸續亮相，有利於可成的訂單動能。