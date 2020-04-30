搶攻宅經濟商機 首款國產藍芽行動K歌麥克風上市

新冠肺炎疫情帶動宅經濟發燒，國內知名專業麥克風及耳機製造廠JTS得琦電子，最新開發的「Gogo song藍芽行動K歌麥克風」即日起上市，標榜為國產的高階行動麥克風，並推出優惠方案全力搶攻母親節檔期商機。

主導行銷通路的寬升科技董事長陳伯勳表示，近20多年來，由於網路、電子商務、智慧手機、應用程式APP等的成熟發展與互聯結合，在生活上逐漸演變成為讓一般年輕世代廣泛接受的宅經濟(Home Economy)。

而舉凡教育、社交、娛樂、消費等的生活習慣都可在家完成，從所謂的「不出門能知天下事」，發展到「宅在家買盡天下物」，例如亞馬遜、阿里巴巴購物網等，都是代表。

今年以來，這波新冠疫情迅速蔓延全世界，造成無數的感染和死亡，逼得各國政府強力要求民眾在家少出門，甚至禁足、封城，影響人們平常的生活甚大。

就如台積電創辦人張忠謀也深感，這次的疫情將大大改變一般人的生活習慣，特別是在消費及娛樂方面，大趨勢更是往不出門的宅經濟發展。

有鑑於此，寬升科技結合了得琦電子，研發生產出藍芽行動K歌麥克風，以及週邊連結系統，搶攻宅經濟商機。

總部位於大里工業區的得奇電子，創立於1982年，為專業麥克風與耳機製造商，擁有自主品牌JTS，產品銷售全球70餘國，這次是首次投入消費性產品領域。

陳伯勳表示，這款新研發的高音質行動K歌麥克風，除了高品質的外觀，本身也具備迴聲、男女調、高低音、音量調整及電池、外接音響顯示等功能，另外還可以灌錄歌曲。

不僅攜帶方便，隨時隨地都可以和親友無限歡唱，也可以無線連結家裡的音響系統，悠哉地享受全家歡樂的時光。陳伯勳說，最近台北市錢櫃KTV大火，造成嚴重死傷，也震驚社會。