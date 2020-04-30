立積業績 有望一路走高到9月

疫情籠罩下，下半年唯一讓人興奮的產業話題，就是5G。長久以來，產值上兆的全球電信設備市場，由華為、諾基亞、愛立信三雄寡佔。但全新的技術變革，掀起設備白牌化大浪，加上美中科技爭霸，對廣達、中磊、研華、智邦等科技台廠而言，代表了千億元的難得商機。全新5G國家隊成軍，「5G設備，台灣製造」的夢想，終於實現！

2020-04-30 16:23