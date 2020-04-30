立積業績 有望一路走高到9月
射頻元件廠立積（4968）於30日公布，首季每股純益為0.7元。法人認為，該公司本季業績有機會創單季歷史新高，而且比原先更為樂觀的是，估計其單月營收將一路走高到9月。
立積3月業績為歷年同期最佳，帶動首季合併營收達8.3億元，為歷史次高、歷年同期新高，季減0.4％、年增95.3％，稅後淨利4,314.6萬元，優於去年同期的虧損情況，季減約4％，每股純益為0.7元。
立積目前訂單滿手，產能供不應求，由於大客戶持續加單，該公司也努力擴增產能，法人估計，其業績有機會逐月成長，至少一路走高到9月。
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