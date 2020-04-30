金寶規劃在泰國推出100萬平米土地 打造東南亞供應鏈

金寶總經理沈軾榮今天表示，個人電腦（PC）相關與網通產品有急單湧入，較之前預估的增加三到四成，主要受惠宅經濟效應，2020下半年業績將大躍進，在客戶要求下，產能移到東南亞勢在必行，已規劃泰國工業區100萬平方米土地，預計吸引40家台灣零組件供應商，在當地建立完整的電子業供應鏈，迎接轉單東南亞的龐大需求。

金寶今天舉行防疫新產品發表會，沈軾榮說，目前天下大亂，金寶卻情勢大好，金寶是台灣少數全球布局的公司，金寶中國大陸廠房2月有受到影響，菲律賓廠影響兩周時間，泰國政府做得很好，泰國工廠沒有一天關門，全產能運作，巴西與墨西哥與美國廠，也都照常運作。

他說，經過美中貿易戰與新冠肺炎疫情之後，所有客人都要求代工廠要分流，只在單一國家生產已經不可能了，因此，金寶布局東南亞是非常大的商機。

不過，東南亞布局，卡在零組件無法有群聚效應？他說，在國際大廠要求一定要分散生產之下，如何把零組件帶動東南亞，才能長久發展，但是到東南亞因為文化語言與大陸不同，需要有人帶，因此，金寶在泰國蓋工業區，讓供應商快速了解，並建立生產線，目前規劃100萬平方米土地，推廣給台灣供應商，可以賣土地或可以提供土地與廠房給供應商，這也可以增加金寶營業項目，預期將吸引40家零組件供應商進駐。

在業績方面，他說，宅經濟效應發酵，目前增加很多訂單，包括印表機，硬碟，SSD，網通產品等都有急單，每週都要更新交期，預期2020上半年業績平穩，下半年業績將大躍進，全年業績仍以兩位數成長為目標。

至於金寶在大陸長安廠，持續出貨華為的4G基地台產品，至於5G基地台訂單也已經到手，預期第4季可以量產出貨，搭上5Ｇ基礎建設的順風車。而大陸岳陽工廠已經蓋好，下個月就可以生產百萬台，今年會貢獻不少營收。

至於旗下印表機晶片廠通寶，2020第4季產品出貨給客人，明年大量應用，通寶掛牌將在9月送件，明年第1季掛牌，菲律賓子公司則是明年4，5月送件，明年8，9月掛牌。