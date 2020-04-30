微星 推出英特爾400系列主機板
MSI微星今日正式發佈支援全新第10 代英特爾 Core 處理器的400系列主機板，新一代處理器採用LGA 1200腳位，支援最多達10核心的高規格處理器，可同步提升CPU與記憶體的運算/遊戲性能。
MSI 400系列主機板共推出MEG，MPG、MAG以及PRO四大系列，採用了最新技術設計，並強化散熱解決方案，確保平台極限運轉下擁有最穩定的支撐。
MSI 400系列主機板全數搭載M.2 Shield Frozr散熱鎧甲，PCB 層數多達6至10層，提高了散熱與電流的穩定性，更有利於更高的頻寬和電路傳輸，讓極限超頻時的穩定性更加提升。
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