快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

微星 推出英特爾400系列主機板

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
微星推出 英特爾400系列主機板。微星/提供
微星推出 英特爾400系列主機板。微星/提供

MSI微星今日正式發佈支援全新第10 代英特爾 Core 處理器的400系列主機板，新一代處理器採用LGA 1200腳位，支援最多達10核心的高規格處理器，可同步提升CPU與記憶體的運算/遊戲性能。

MSI 400系列主機板共推出MEG，MPG、MAG以及PRO四大系列，採用了最新技術設計，並強化散熱解決方案，確保平台極限運轉下擁有最穩定的支撐。

MSI 400系列主機板全數搭載M.2 Shield Frozr散熱鎧甲，PCB 層數多達6至10層，提高了散熱與電流的穩定性，更有利於更高的頻寬和電路傳輸，讓極限超頻時的穩定性更加提升。

處理器

延伸閱讀

微星董事會決議 擬配發4.2元現金股利

差距擴大？！中國封測行業最「接近」海外競爭對手的幾個真相

CPU二哥 侵蝕英特爾市占

華擎第1季獲利1.87億元 年增91%

相關新聞

搶攻宅經濟商機 首款國產藍芽行動K歌麥克風上市

新冠肺炎疫情帶動宅經濟發燒，國內知名專業麥克風及耳機製造廠JTS得琦電子，最新開發的「Gogo song藍芽行動K歌麥克...

5G台灣隊逆襲！直擊下半年最熱產業 如何乘勢賺一波？

疫情籠罩下，下半年唯一讓人興奮的產業話題，就是5G。長久以來，產值上兆的全球電信設備市場，由華為、諾基亞、愛立信三雄寡佔。但全新的技術變革，掀起設備白牌化大浪，加上美中科技爭霸，對廣達、中磊、研華、智邦等科技台廠而言，代表了千億元的難得商機。全新5G國家隊成軍，「5G設備，台灣製造」的夢想，終於實現！

台達電取得廢棄物零掩埋 最高白金等級UL2799

台達電東莞廠區順利通過 UL 2799 廢棄物零掩埋認證並取得白金等級，此驗證確認東莞廠區的廢棄物達到零掩埋，獲認證為最...

法人看好Mini LED：有助LED產業轉虧為盈

國內即將推出全球首款Mini LED筆電，帶動近期Mini LED相關概念股轉熱。法人看好，Mini LED有望為LED產業注入強心針，台灣晶粒廠在Mini LED應用具有領先地位，後續隨著應用滲透率提升，有助於改善LED產業供過於求和持續虧損的窘境，看好相關概念股如晶電（2448）、隆達和億光。

智慧手機第Q2生產總數下滑16.5% 年減幅創歷年最大

全球市場研究機構TrendForce最新調查指出，2020年COVID-19疫情蔓延全球，智慧型手機市場面臨近年來最大幅...

不畏半導體景氣寒冬 台積電霸氣為員工加薪

不畏新冠肺炎疫情侵襲半導體景氣，護國神山台積電（2330）霸氣為員工加薪。台積電公告2019年碩士學歷以上新進員工平均起...

光電協進會：Q1大尺寸面板拉貨動能放緩 反轉面板價格

在第1季LCD面板價格對LCD面板廠商來說，隨著疫情在全球蔓延，面板拉貨動能放緩，使面板價格反轉，但第1季面板出貨增長動...

手機晶片雙強為5G需求掛保證 高通財報及財測雙優

繼聯發科法說會捎來喜訊之後，手機晶片巨擘高通（Qualcomm）第二季財報（截至3月29日）及本季營運展望也傳來佳音，讓...

差距擴大？！中國封測行業最「接近」海外競爭對手的幾個真相

相比IC設計和晶圓製造等部分，中國封測行業技術壁壘和國際限制較少，在近幾年中國三大封測廠對國際先進封測企業的併購引進，以及旺盛的市場需求加持下，中國國內整體封測行業水準得到了快速提升和發展。

林之晨發豪語：遠傳小心！台灣大會急起直追，奪回寶座

遠傳2月份通報主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）的用戶數險勝台灣大5,000戶，成為電信二哥。台灣大總經理林之晨今（3...

FII首季淨利大減 衝擊鴻海

鴻海子公司工業富聯（FII）昨（29）日晚間公布首季淨利約人民幣18.7億元（約新台幣80億元），季減逾七成，年減約34.8%。FII是鴻海集團關鍵的轉投資公司之一，持股約84.12%，FII獲利大減，透露鴻海首季財報也恐失色。

iPhone印度銷售 Q1大增79%

蘋果試圖在印度提高iPhone銷量的努力日益取得進展。根據研調機構統計，iPhone第1季在印度銷售較去年同期大幅成長79%，較當地整體市場僅年增4%出色，並在印度超高階智慧手機領域取得龍頭地位。

熱門新聞

房東主動降租金仍決定終止！台南大億麗緻酒店6月30日熄燈

台南大億麗緻驚傳歇業 員工今突接通知當場哭出來

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

一天內被取消上千間房！礁溪溫泉老店一夕解編

大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

勞工10萬紓困貸款上路…不僅限勞保 新鮮人可貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。