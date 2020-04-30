台灣大每股配發4.75元現金股利 稱冠三雄
台灣大今（30）日舉行線上法說會，公布董事會通過今年盈餘分配案，每股配發4.75元現金股利，勝過中華電信的4.226元及遠傳的3.25元。
台灣大去年每股稅後純益4.51元，配發現金股利134億元，每股現金股利為4.75元，現金殖利率4.5%，盈餘分配率105%，盈餘分配後，台灣大盈餘公積及資本公積仍有395億元可供配發。
台灣大連續七年蟬聯電信每股獲利王，自2012年起，每年現金股利都有5元以上水準，甚至每股配發高達5.6元現金股利，此次創下八年來新低。
中華電信去年每股稅後純益4.23元。中華電信董事會通過每股配發4.226元現金股利，盈餘分配率達99.99%，盈餘分配率創2013年以來新高，但股利也創2010年以來新低。
遠傳董事會也通過維持高配發率之股利發放政策，預計發放每股現金股利3.25元，股利發放率為121%，但打破了2014年以來每年配發3.75元的慣例，創2012年以來新低。外資也關注遠傳股利政策，遠傳表示，維持高盈餘分配率，而未來重點是要改善獲利表現。
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