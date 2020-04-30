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台積電同步收復季線及300關 大立光僅差季線一小步

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（30）日大漲，一度衝上11,000點，可惜未守穩，終場收10,992.14點，大漲219.92點，蘋概三王表現亮眼，權王台積電（2330）一口氣收復季線及300元關卡，以304.5元作收，上漲5.5元，市值增達7兆8,958億元；股王大立光收在4,110元，上漲170元，僅距季線一小步；鴻海以77元收盤，上漲1.4元，同樣站上季線，市值增達1兆674.5億元。

台積電昨日攻300元關卡只差一小步，台積電ADR周三收漲3.26%，以54.48美元作收，上漲1.72美元，今日早盤開高走高，以302元開出，順利站上300元關卡，且收復季線，終場收在304.5元，上漲5.5元，漲幅1.83%，單日市值增加1,426.17億元。

鴻海今日也同步站上季線，終場77元作收，漲幅1.85%，單日市值增加194.08億元；大立光則是再站上4,000元，收在4,110元，漲幅4.31%，單日市值增加227.97億元。

三王之外，聯發科也是盤面指標，聯發科第1季毛利率43.1％，創近19季高點，展望第2季，預估單季營收621~669億元，季增2~10%，毛利率42.5％正負1.5個百分點，每股純益3.37~4.12元；法說會釋出優於預期的看法，多家外資最新報調高目標價，約介於311~450元。

聯發科今日跳空以412元開高，上漲14元，順利重返400元之上，終場收在415元，上漲17元，漲幅4.27%；統計蘋概三王今日市值增加1,848.22億元。

台積電 聯發科

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