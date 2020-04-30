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宏達電與台北慈濟醫院成立新冠肺炎VR醫學模擬訓練中心

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊今（30）日宣布，已與台北慈濟醫院及台灣急重症模擬醫學會合作對抗新冠肺炎，以虛擬實境（VR）創新技術，成立「COVID-19 VR醫學模擬訓練中心」，從新冠肺炎篩檢到隔離臨床照護訓練，讓醫學生在安全放心的環境下學習。未來也可透過SimX VR訓練平台針對臨床教師需求，客製不同疾病醫學模擬教案，運用於臨床技能訓練中心。

宏達電表示，台北慈濟醫院與DeepQ團隊合作導入已在世界頂尖醫院梅約醫學中心（Mayo Clinic）、史丹佛大學及美國空軍等使用的SimXCOVID-19 VR臨床照護訓練應用，SimX開發團隊為美國頂尖醫院專家醫師團隊所組成，而SimX創辦人Ryan Ribeira也示史丹佛大學醫院急診醫師及醫學模擬訓練臨床教師，與DeepQ團隊合作將最新的虛擬實境技術應用在臨床訓練上。

醫學生戴上宏達電 Vive Pro後，即可置身在虛擬新冠肺炎篩檢站及隔離病房內，訓練採檢及照護新冠肺炎虛擬病人，在臨床教師的指導下，學習正確臨床照護流程。從醫事人員如何穿戴個人防護裝備、正確進行採檢，及隔離病房照護內包含抽血報告、生命徵象、醫學影像判別及呼吸器等臨床照護，臨床教師也可以遠端改變模擬病人的情況，給予學員即時的情境互動。SimX臨床情境系統更能讓臨床教師根據訓練目標，快速客製化虛擬病人臨床情境及相關判讀，讓學員有效學習，系統也會產出使用者的學習成效評估，與臨床教師共同回饋討論，增進臨床診斷思維。

DeepQ總經理張智威指出，DeepQ團隊會持續以AI、VR及醫療區塊鏈創新科技協助全球對抗疫情，除了將AI對話機器人及AI自然語言處理平臺T-BERT落實在民眾的健康照護之外，VR也會協助全球的醫事人員一同對抗疫情，降低暴露感染源的風險，讓醫事人員安心學習，並快速累積照護經驗，擴增照護能量。

台灣急重症模擬醫學會理事長、台北慈濟醫院急診部主任楊久滕表示，過去醫事人員只能透過影片及書本，自己想像COVID-19病人的情況及相對應臨床照護的流程，如果要在實際照護中累積經驗，需要暴露在被感染的風險之中，造成醫護人員的危險。現在透過VR的臨床照護訓練應用，臨床教師可以客製化臨床照護流程，讓醫事人員互動學習，根據病人生理的反應及相關檢查報告的判讀，執行相關處置，讓COVID-19照護更容易上手，降低感染風險又提升照護品質。

VR 肺炎

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