宏達電虛擬會議平台Beta版 提供企業免費使用

宏達電（2498）今（30）日宣布，VR遠程協作和虛擬會議平台Vive Sync將提供免費Beta版，讓一般企業和員工都可以使用。 Vive Sync是專為企業而設計，旨在提高跨團隊溝通和生產力，是一種安全且操作簡便的VR遠程協作工具，允許內部和外部團隊在虛擬空間中聚會。

宏達電 Vive內容開發與製作副總裁David Sapienza表示，與其他溝通工具或媒介不同，VR所創建的擬真環境，可以深度連結遠程團隊及員工，就像在同一個房間中一樣。Vive Sync使世界各地的同事和合作夥伴可以在共享的虛擬空間中進行互動與溝通，從而提高生產力，協作和團隊合作默契。未來的工作型態正在迅速變得更加全球化及零距離，而VR虛擬實境是成功實現這一新型態所需的解決方案。

根據Future Workplace和Virgin Pulse的「工作連結調查（The Work Connectivity Survey） 」發現，遠程工作人員有可能因為寂寞而選擇離職，而43％的員工表示，更多的面對面工作時間將有助於他們與團隊建立更深的關係。 藉由Vive Sync，團隊中成員可以繼續有效地進行與管理者之間的面對面會議，以提高參與度、協作和生產力。

宏達電表示，Vive Sync可同時支援30位與會者，使用者能夠舉行內部創意會議、線上課堂討論、虛擬新聞發布會，甚至遠程銷售展示。 此外，參與者可以創建屬於自己的個性化3D虛擬人像，透過全身追蹤技術，參與者的虛擬化身可表達他們的實際肢體語言，向同事展示他們的全神貫注。 Vive Sync還支持Tobii眼球追蹤技術，以便與虛擬同事或客戶進行更自然的互動，捕捉參與會議者的目光，使會議栩栩如生。

宏達電將提供免費的Vive Sync Beta版供企業與員工使用，可以使用的功能包括個人語音筆記、會議桌和會議廳形式 、兼容Vive生態系各種設備、整合支援OneDrive功能、3D物件展示、3D繪圖、3D虛擬人像設計等。

未來的升級包括支持更廣的VR生態系設備，包括Oculus Rift，Oculus Quest，Windows Mixed Reality和Valve Index設備。也將開放尚未擁有VR頭戴式顯示器的與會者可透過個人電腦觀看會議等。