台光電Q1賺2.29元創歷年同期新高 優於市場預期
銅箔基板（CCL)大廠台光電（2383）今（30）日公布第1季財報，單季稅後淨利7.33億元及每股稅後純益2.29元，創歷史同期新高，也優於市場預期。
台光電說明，業績大幅成長主要來自基礎建設網通類產品高速低信號損失無鹵素環保材料及HDI等高階產品所貢獻。第1季毛利率為24.21%，較去年同期21.18%，增加逾3個百分點，受惠產品組合改變，高階網通無鹵素環保材料產品和醫療用板增加所致。
台光電強調，5G及網通產品相關應用大幅導入無鹵素環保材料，台光電子多年在無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料的業績領先同業，新增加的應用使得台光電多年累積的開發及生產經驗回報持續增加，穩居世界第一地位。
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