高通校園徵才 特邀科技女力
晶片大廠高通30日宣布，將在全台各大學校園展開「2020美商高通校園徵才計畫」，預期會吸引眾多相關系所畢業生。考量在創新研發過程中，不同角度的思考很重要，因此高通也特別要邀請科技系所的女性畢業生踴躍報名。
高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通不僅致力於尖端科技的研發與創新，也鼓勵和培養多元優秀人才參與投入。高通相信包容性和多樣性是創新的核心，且創新需要不同的觀點和想法來完善，進而轉變為改變世界的技術，女性不同的視角對創新研發非常重要。
劉思泰指出，去年獲歐洲發明獎提名的高通工程師Marta Karczewicz，就是傑出的女性科學家，她是影片壓縮領域開創者，在全球擁有近400項專利。高通相信，更多科技女力投入創新研發，對培育台灣無線科技人才及高通技術研發進程，都有莫大助益。
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