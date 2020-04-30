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台達電取得廢棄物零掩埋 最高白金等級UL2799

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電全球製造總經理黃陸坤表示，東莞廠通過『零廢棄物掩埋驗證白金等級』，證明台達電對於廢棄物管理的一大進展與肯定。圖／台達電提供
台達電全球製造總經理黃陸坤表示，東莞廠通過『零廢棄物掩埋驗證白金等級』，證明台達電對於廢棄物管理的一大進展與肯定。圖／台達電提供

台達電東莞廠區順利通過 UL 2799 廢棄物零掩埋認證並取得白金等級，此驗證確認東莞廠區的廢棄物達到零掩埋，獲認證為最高白金等級，達到「100%廢棄物轉化率含8%焚燒熱回收」。

台達電強調，該獎項不僅表彰公司長期致力於廢棄物減量及管理的努力與肯定，同時更落實為具體行動，提升資源再被使用的機會，透過認證完善廢棄物管理制度。

台達電全球製造總經理黃陸坤表示，台達電秉持『環保 節能 愛地球』的經營理念，對產生的廢棄物落實分類整理、確實監管、即時掌控及追蹤後端流向與處理結果。除了要求各部門做到減少廢棄物產生外，更要積極地不產生廢棄物，讓資源有效循環再利用，以落實環境保護。

同時，此次東莞廠區通過『零廢棄物掩埋驗證白金等級』，證明台達電於廢棄物管理的一大進展與肯定，未來將持續此驗證方式水平展開至全球各廠區。

台達電追求資源永續利用及避免地球資源枯竭議題，在2017年通過內部企業社會責任委員會的審核，提出以2015年為基準年，2020年廢棄物密集度下降15%的目標，累計至2019年導入共計187個廢棄物減量專案，減少4,051.7噸廢棄物，多項減廢活動，包括周轉膠箱替代紙箱、紙封閉式循環、金屬下腳料二次利用、提升塑膠利用率、降低廢塑膠等減廢方案，展現台達電投入廢棄物減量及管理的具體成果。

UL 2799是針對廢棄物零掩埋認證的標準，要求企業內所有的廢棄物流向必須進行合規性管理、查驗和稽核，確認廢棄物經過減量、回收再利用與能源使用等轉化過程，避免掩埋處理與焚化後熱能浪費，整體資源轉化率達到80%以上即可取得認證，台達電經驗證整體轉化率達100%，取得最高白金等級認證，其中，廢棄物減量與回收再利用合計達92%；經焚化後轉化熱能與電能可供使用的廢棄物則達8%。

廢棄物 台達電 環保

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