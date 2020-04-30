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智慧手機第Q2生產總數下滑16.5% 年減幅創歷年最大

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影

全球市場研究機構TrendForce最新調查指出，2020年COVID-19疫情蔓延全球，智慧型手機市場面臨近年來最大幅度的下滑。第1季受到復工延遲，以及缺工、缺料導致稼動率偏低等因素影響，生產數量年減10%，總數約2.8億支，為近五年來最低。

進入第2季，供應鏈、工廠復工狀況改善，但全球經濟急轉直下，衝擊智慧型手機需求，生產總數預測較去年同期衰退16.5%至2.87億支，為歷年來單季最大幅度衰退。全年預測為12.43億支，年衰退11.3%。

第1季排名第一的三星，今年就算沒有疫情攪局，成長仍將受限，除了面臨市場飽和，中國品牌在東南亞、印度等市場帶給三星的壓力日增。在疫情爆發初期，三星因主要生產據點在越南及印度，加上在中國市場的市占僅約2%，受影響程度較低。但考量歐美災情浮現，第1季生產轉趨保守，總數為6,530萬支，年減9.9%。

展望第2季，印度自3月下旬起實施鎖國防疫，各品牌在印度的工廠皆被迫停止生產，加上全球經濟惡化，三星在第2季表現依舊不佳，生產數量預估將較第1季衰退10.7%至5,830萬支。

排名第二的華為由於復工時間較早，以及主要銷售區域為中國市場，雖然新機無法搭載GMS導致海外需求銳減，但在內需支撐下，第1季仍有4,600萬支的生產，符合預期。若中國市場持續回穩，第2季將有機會較上一季略為增長，來到4,800萬支。今年華為全力佈局5G的市場策略不變，但由於既有庫存以及上半年生產仍以4G為多，如何在下半年轉進5G的同時兼顧4G庫存去化，成為最大挑戰。

疫情前TrendForce原預期蘋果今年可望受惠五款新機發表，加上iPhone 6s系列已臨換機期限，蘋果全年生產表現將重回2億支水準，不料受到疫情干擾，難逃下修的命運。

以第1季表現來看，受復工延後和缺工、缺料等影響，生產數量較去年同期下滑8.7%至3,790萬支，排名第三。第2季受惠新機iPhone SE以親民價格推出，生產總數將有機會與上一季相近，來到3,600萬支。蘋果下半年表訂仍維持4款5G新機發表，但因主要銷售區域在疫情緊張的歐美市場，加上售價較高，後續需求是否被削弱值得關注。

4G 疫情

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