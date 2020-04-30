不畏半導體景氣寒冬 台積電霸氣為員工加薪

不畏新冠肺炎疫情侵襲半導體景氣，護國神山台積電（2330）霸氣為員工加薪。台積電公告2019年碩士學歷以上新進員工平均起薪為48,130元，較前一年調高1,530元，今年維持與2019年相同調薪水準，調幅在3%至5%，連續五年為員工調薪。

台積電揭露2019年度員工福利政策及權益維護措施，碩士及以上學歷新進員工平均起薪為48,130元，較2018年的46,600元高出1,530元；大專新進員工平均起薪32,530元，小幅增加30元；高中及以下學歷新進員工平均起薪30,050元。

台積電一年約聘用2千餘位新進員工，七成以上為30歲以下的年輕世代族群，根據最新一期企業社會責任報告書顯示，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約18個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為32個月的本薪；直接員工平均整體薪酬則約為27個月的本薪，每月平均收入為台灣基本工資三倍。