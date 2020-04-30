快訊

刺殺鐵警無罪？《刑法》19條與精神鑑定怎麼說

直播／台新冠疫情再「嘉玲」？ 指揮中心1400記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不畏半導體景氣寒冬 台積電霸氣為員工加薪

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

不畏新冠肺炎疫情侵襲半導體景氣，護國神山台積電（2330）霸氣為員工加薪。台積電公告2019年碩士學歷以上新進員工平均起薪為48,130元，較前一年調高1,530元，今年維持與2019年相同調薪水準，調幅在3%至5%，連續五年為員工調薪。

台積電揭露2019年度員工福利政策及權益維護措施，碩士及以上學歷新進員工平均起薪為48,130元，較2018年的46,600元高出1,530元；大專新進員工平均起薪32,530元，小幅增加30元；高中及以下學歷新進員工平均起薪30,050元。

台積電一年約聘用2千餘位新進員工，七成以上為30歲以下的年輕世代族群，根據最新一期企業社會責任報告書顯示，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約18個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為32個月的本薪；直接員工平均整體薪酬則約為27個月的本薪，每月平均收入為台灣基本工資三倍。

台積電 碩士

延伸閱讀

台積電提撥6億協助全球防疫所需資源與技術

台積電站上302元、聯發科412元開高 雙雙突破整數關卡

台積電ADR周三漲3.26% 溢價大台股開盤看漲

超微降財測 協力廠淡定

相關新聞

差距擴大？！中國封測行業最「接近」海外競爭對手的幾個真相

相比IC設計和晶圓製造等部分，中國封測行業技術壁壘和國際限制較少，在近幾年中國三大封測廠對國際先進封測企業的併購引進，以及旺盛的市場需求加持下，中國國內整體封測行業水準得到了快速提升和發展。

不畏半導體景氣寒冬 台積電霸氣為員工加薪

不畏新冠肺炎疫情侵襲半導體景氣，護國神山台積電（2330）霸氣為員工加薪。台積電公告2019年碩士學歷以上新進員工平均起...

光電協進會：Q1大尺寸面板拉貨動能放緩 反轉面板價格

在第1季LCD面板價格對LCD面板廠商來說，隨著疫情在全球蔓延，面板拉貨動能放緩，使面板價格反轉，但第1季面板出貨增長動...

手機晶片雙強為5G需求掛保證 高通財報及財測雙優

繼聯發科法說會捎來喜訊之後，手機晶片巨擘高通（Qualcomm）第二季財報（截至3月29日）及本季營運展望也傳來佳音，讓...

林之晨發豪語：遠傳小心！台灣大會急起直追，奪回寶座

遠傳2月份通報主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）的用戶數險勝台灣大5,000戶，成為電信二哥。台灣大總經理林之晨今（3...

FII首季淨利大減 衝擊鴻海

鴻海子公司工業富聯（FII）昨（29）日晚間公布首季淨利約人民幣18.7億元（約新台幣80億元），季減逾七成，年減約34.8%。FII是鴻海集團關鍵的轉投資公司之一，持股約84.12%，FII獲利大減，透露鴻海首季財報也恐失色。

iPhone印度銷售 Q1大增79%

蘋果試圖在印度提高iPhone銷量的努力日益取得進展。根據研調機構統計，iPhone第1季在印度銷售較去年同期大幅成長79%，較當地整體市場僅年增4%出色，並在印度超高階智慧手機領域取得龍頭地位。

FIH注資富智捷 布局車聯網

鴻海昨（29）日代子公司富智康（FIH）公告，以現金增資方式投資Evenwell控股有限公司，進而注資富智捷股份有限公司，交易總金額約新台幣5億元。據了解，相關布局是去年年中至今年以來，鴻海集團布局電動車相關車用軟體領域的一環。

超微降財測 協力廠淡定

全球第二大電腦中央處理器（CPU）製造商超微（AMD）28日發布本季營收預估值低於分析師預期，並調降全年營收展望，反映全球抗疫措施壓抑需求及供應鏈。

CPU二哥 侵蝕英特爾市占

超微本季展望雖不如預期，但執行長蘇姿丰仍看好幾個主要產品線未來動態，尤其在伺服器部門更看好微軟、索尼等品牌推出新遊戲機後而呈現復甦態勢。她並透露，超微正侵蝕競爭對手英特爾市占率。

三星Q2不妙 供應鏈受累

南韓科技大廠三星電子昨（29）日公布上季財報符合預期，儘管公司仍看好記憶體等半導體部門銷售強勁，但仍不敵智慧手機、電視等事業受新冠肺炎疫情衝擊買氣的影響，示警本季獲利將下滑。市場憂心，大立光、雙鴻、超眾、GIS-KY、友達、群創等三星供應鏈業績恐受拖累。

三星多管齊下 搶救手機買氣

新冠肺炎疫情在歐美市場持續延燒，三星雖然對本季手機銷量看法保守，面對疫情及競爭持續激烈的市況，三星仍從產能調配、提高線上銷售、彈性產品策略，以及持續投入新機研發等多管齊下策略，力保其全球手機龍頭地位。

熱門新聞

報稅「省」長比一比 今年繳稅「神卡」是哪張？

新光金獨董舉4大罪狀反對任董事 李紀珠：社會自有公道

被逮到三缺失 金管會開罰元大人壽

勞工10萬紓困貸款上路…不僅限勞保 新鮮人可貸

熱錢湧入 台幣衝上2字頭

勞工紓困貸款簡易評分表曝光 銀行主管：恐現道德風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。