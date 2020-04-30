光電協進會：Q1大尺寸面板拉貨動能放緩 反轉面板價格

在第1季LCD面板價格對LCD面板廠商來說，隨著疫情在全球蔓延，面板拉貨動能放緩，使面板價格反轉，但第1季面板出貨增長動能也削弱。

光電協進會產業分析師林政賢指出，2020年第1季小尺寸的LCD面板的價格，季跌幅約10% 左右，其中手機用的5.5吋7吋及面板的分別跌幅約11%及9%，主要是因為全球手機市場的成長已趨緩，加上使用OLED面板的比率愈來愈高，也進一步蠶食了LCD面板的市場，預估今年使用OLED面板的手機數量比例會超過50%，這將會對手機用的LCD面板的價格進一步形成壓力。

他表示，整體而言對於2020年小尺寸LCD面板的價格預估仍會有雙位數的跌幅，但仍須關注中國廠新LCD投產狀況，供需市場能否回穩，使價格恢復健康水準。

林政賢指出，在大尺寸面板方面，2 月面板供貨數量減少，再加上品牌急於追料助漲，2 月大尺寸LCD 面板價格大漲；55 吋面板延續去年第4季韓國面板廠關廠效應，供給最為吃緊，價格重登百元大關，3月漲幅達10％。

43 吋4K電視主要的需求在海外市場，由於品牌廠把銷售重心從中國市場轉往海外市場，近期拉貨動能轉強，帶動43 吋4K 面板價格，3月大漲8 美元；65 吋面板也因為京東方10.5 代廠新產能延後投產，市場供給收斂，因此3月價格調漲了13美元；其他尺寸方面，包括18 吋、23 吋FHD、27 吋等各尺寸面板，平均也都有2至3 美元的漲幅。

林政賢認為，去年對LCD 面板產業來說是辛苦的一年，但今年面對著接下來的挑戰也非常嚴峻，疫情蔓延加上整體環境的不確定升高，經濟情勢的下滑，正考驗著今年LCD 面板廠的營運。由於市場環境的改變、經濟情勢的下滑、新競爭者的加入、新技術的導入等，使得當前的面板產業需要面臨調整方向的時刻。