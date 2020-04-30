華為海思首度擠下高通 登上中國晶片市占王

就在高通與分析師會議中持續看好中國智慧型手機需求之際，一份來自中國研調機構 CINNO Research 最新報告卻讓高通從神壇跌落，今年第一季在中國市場手機晶片出貨量排名，華為旗下海思處理器晶片踢下高通奪下冠軍寶座，聯發科與蘋果則位居第三、四。

該報告顯示，海思麒麟系列晶片在今年第一季以市占率43.9%首度超越高通驍龍系列的32.8%，聯發科則與上季相同，市占排名第三、約13.1%，蘋果則為8.5%，而被視為後起之秀，聯發科後面追兵紫光展銳則未在排名當中。

海思市占率由去年第四季的36.5%躍升到第一季43.9%，高通則是由37.8%下滑至32.8%，聯發科則由14%下滑至第一季13.1%。會出現海思超越高通現象，該報告解讀主要受到美中貿易戰激發華為手機在中國銷售，也反應高通縱然取得部分華為、OPPO、VIVO甚至其他二線品牌訂單，在中國晶片出貨量仍不敵海思，中國半導體產業去美化政策不是不可能的。

市占率出現劇烈變化，也反應新冠肺炎疫情在中國打亂各晶片廠商佈局，中國智慧手機出貨量出現較大幅度下滑，使得智慧手機處理器出貨量與去年第一季大減44.5%。

不過，該報告調查對象，海思麒麟系列及蘋果A系列手機處理器晶片均僅提供自家使用、未對外銷售，因此，該報告扣除海思與蘋果，實際在中國品牌手機銷售戰場上，僅高通與聯發科兩強對決，紫光展銳甚至排不上榜。