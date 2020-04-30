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手機晶片雙強為5G需求掛保證 高通財報及財測雙優

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

繼聯發科法說會捎來喜訊之後，手機晶片巨擘高通（Qualcomm）第二季財報（截至3月29日）及本季營運展望也傳來佳音，讓華爾街分析師眼睛為之一亮，已簽訂5G授權合約數量超乎預期，並重申2020年5G手機出貨量不受疫情影響、維持不變，激勵盤後股價勁揚3%。

聯發科、高通不約而同為5G需求掛保證，與兩大晶片晶圓代工台積電先前法說會看好5G需求說法不謀而合，在疫情衝擊全球經濟、百業蕭條，5G產業發展未受疫情減緩，顯然已成半導體產業，甚至整體科技業救命靈方妙藥。

高通公布上季財報，營收52.06億美元，季增2.9%、年增7%，優於市場預期50.2億美元；每股稀釋純益0.88美元，年增14%，優於預期0.78美元。行動裝置晶片出貨量1.29億套，季減16.8%、年減16.8%。高通表示，疫情使得上季整體手機需求減少21%，尤其以中國大陸下滑最為嚴重。

本季高通預期營收介於44億至52億美元，中間值為48億美元，季減7.8%，優於分析師預期47.7億美元，每股稀釋純益介於0.60至0.80美元，亦優於市場預期0.78美元。

高通指出，因中國以外地區持續籠罩在疫情之中，短期所帶來不確定性增加，預期本季手機出貨量持續下滑，較原先預期減少約30%，預估出貨量在1.25億套至1.45億套之間。

然而高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）樂觀指出，中國大陸智慧型手機需求接近正常水準，5G正如計畫中進行，新款機種需求比預期來的好。已簽訂5G授權合約超過85筆，超過 45家廠商已發表或將推出商用5G裝置，仍維持2020年5G手機出貨量的預估為 1.75億至2.25億台，與先前預期值相同。聯發科則預估出貨量在1.7億至2億台。

5G 高通

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