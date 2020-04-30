林之晨發豪語：遠傳小心！台灣大會急起直追，奪回寶座

遠傳2月份通報主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）的用戶數險勝台灣大5,000戶，成為電信二哥。台灣大總經理林之晨今（30）日一早在臉書上說明原因，並發豪語，請遠傳小心，台灣大會急起直追，奪回寶座。

林之晨表示，要在此恭喜台灣大電信事業的可敬對手 F 社（遠傳），通報給主管機關的總行動用戶數上，超越了台灣大，成為台灣市場行動總用戶數第二的電信公司。同時，由於這兩天不少家人朋友傳訊來關心，也容我在此幫大家分析一下這現象。

林之晨表示，簡單來說，台灣大行動電信用戶總數受到新冠肺炎的拖累，但事業體質沒有收到影響，轉型的成效還是持續顯現。

林之晨指出，行動電信總用戶數，主要是由 月租型（Postpaid）和 預付型（Prepaid）兩種所組成。國人大多都是月租型用戶，而預付卡主要是外籍旅客、外籍工作者在使用。

林之晨解釋，今年第一季，由於新冠肺炎的關係，入境人數大減，因此台灣大的預付事業，用戶人數有較大的衰退，相對來說 F 社（遠傳）的預付卡事業影響較小，因此出現了總用戶數量的消長。

林之晨強調，好消息是，新冠肺炎並沒有影響國人為主的月租型行動用戶事業，到今年第一季末，台灣大月租型用戶達 571.8 萬戶，較去年同期成長 9.5 萬戶，較 F 社（遠傳）月租型的 536.1萬戶數字，領先有 35.7 萬戶。檢查去年同季的差距是 32.5 萬戶，也有些微拉大。這顯示台灣大在月租型行動用戶的經營上，相對來說進步幅度較大的。

此外，林之晨認為，另一方面，月租型用戶和預付卡用戶還有一個差異，就是他們對營收與獲利貢獻。所以再回頭檢查台灣大電信事業今年第一季的營業利益 (EBIT)，較去年同期是成長 1.9%，另一方面，F 社（遠傳）的電信營業利益，較去年同期則是衰退 3.3%。所以從財務表現看，台灣大電信事業的體質，也還在持續改善。

林之晨坦言，但無論如何，在行動電信事業總用戶數上，F 社（遠傳）在此刻是超越台灣大了，這還是一個成就，我也要祝賀他們。

不過林之晨也發豪語， F 社（遠傳）的各位，你們小心，等旅客、外籍工作者回流，我們肯定會在預付卡業務上急起直追，再奪回寶座。

林之晨表示，同一時間，隨著成本昂貴的 5G 到來，純電信的獲利空間將持續被擠壓，轉型是必然的，在此也與所有可敬同業一起共勉，希望大家都能成功進化，未來各自擁有一片天空。