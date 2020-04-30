Google大手筆對全球用戶開放Google meet 視訊會議功能

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

新冠肺炎帶起一波國際平台業者的視訊市場競爭潮。Google宣布，將原本需要付費的企業或教育用戶才能使用的進階視訊會議服務 Google Meet 免費開放給所有民眾。擁有Gmail帳號的用戶可以獨立發起視訊會議，邀請其他Gmail用戶參加，Google將逐步對全球用戶開放權限。Google並承諾持續加強安全性，以及不會將使用者資料用於廣告活動，也不會向第三方單位販售使用者資料。

Google此舉對於正在致力消除資安疑慮的Zoom、剛加強視訊會議平台的FB以及還要收費的微軟TEAMS等幾大對手，都將造成市場競爭。

Google表示，近幾年來投注各項資源，使 Google Meet 成為安全且可靠的視訊會議解決方案，並且受到全球學校、政府與企業信任。近期加速推出多項使用者殷切期盼的功能，讓 Google Meet 更加實用。Google現在決定，從五月初開始，Google將陸續開放各地區的用戶權限，只要有電子郵件地址的民眾，都可以登入 Google Meet，享有和企業與教育用戶同樣的功能與服務，例如輕鬆的排程、分享螢幕畫面、即時字幕，和選擇使用者偏好的版面配置，包括展開式並排顯示。

根據Google統計，今年1月開始，Google Meet 的每日尖峰使用量成長了 30 倍；截至4月， Google Meet 上共進行總計 30 億分鐘的視訊會議，每天都有超過 300 萬名新的使用者加入；截至上周，單日加入 Google Meet 會議的人數已超過1億。

Google 強調將加強安全性，預設項目擴強大的主持人控管功能，包含允許或拒絕某人加入會議、將參與者設為靜音，以及視情況移除參與者等選項。個人所發起的會議，系統將不允許匿名 (沒有 Google 帳戶) 的使用者加入會議；

自動建立較長的會議代碼，以防有心人士暴力「破解」。

另外，所有視訊會議均會經過傳輸加密，儲存在 Google 雲端硬碟中的 Google Meet 會議錄製內容則會經過靜態加密。使用者無須安裝任何外掛程式，只要透過 Chrome 瀏覽器或其他瀏覽器，就能使用 Google Meet 的所有功能。這種設計可讓 Google Meet 不易遭受攻擊。

Google Meet 使用者可使用自己的帳戶申請加入 Google 的進階保護計畫，也就是我們最強大的帳戶安全防護機制，可有效防範網路詐騙和帳戶盜用的威脅。Google Cloud 各項服務定期會進行嚴格的安全性與隱私權稽核。

Google Google Meet 視訊

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Google進階視訊會議功能 免費開放所有民眾

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