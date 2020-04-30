Google大手筆對全球用戶開放Google meet 視訊會議功能

新冠肺炎帶起一波國際平台業者的視訊市場競爭潮。Google宣布，將原本需要付費的企業或教育用戶才能使用的進階視訊會議服務 Google Meet 免費開放給所有民眾。擁有Gmail帳號的用戶可以獨立發起視訊會議，邀請其他Gmail用戶參加，Google將逐步對全球用戶開放權限。Google並承諾持續加強安全性，以及不會將使用者資料用於廣告活動，也不會向第三方單位販售使用者資料。

Google此舉對於正在致力消除資安疑慮的Zoom、剛加強視訊會議平台的FB以及還要收費的微軟TEAMS等幾大對手，都將造成市場競爭。

Google表示，近幾年來投注各項資源，使 Google Meet 成為安全且可靠的視訊會議解決方案，並且受到全球學校、政府與企業信任。近期加速推出多項使用者殷切期盼的功能，讓 Google Meet 更加實用。Google現在決定，從五月初開始，Google將陸續開放各地區的用戶權限，只要有電子郵件地址的民眾，都可以登入 Google Meet，享有和企業與教育用戶同樣的功能與服務，例如輕鬆的排程、分享螢幕畫面、即時字幕，和選擇使用者偏好的版面配置，包括展開式並排顯示。

根據Google統計，今年1月開始，Google Meet 的每日尖峰使用量成長了 30 倍；截至4月， Google Meet 上共進行總計 30 億分鐘的視訊會議，每天都有超過 300 萬名新的使用者加入；截至上周，單日加入 Google Meet 會議的人數已超過1億。

Google 強調將加強安全性，預設項目擴強大的主持人控管功能，包含允許或拒絕某人加入會議、將參與者設為靜音，以及視情況移除參與者等選項。個人所發起的會議，系統將不允許匿名 (沒有 Google 帳戶) 的使用者加入會議；

自動建立較長的會議代碼，以防有心人士暴力「破解」。

另外，所有視訊會議均會經過傳輸加密，儲存在 Google 雲端硬碟中的 Google Meet 會議錄製內容則會經過靜態加密。使用者無須安裝任何外掛程式，只要透過 Chrome 瀏覽器或其他瀏覽器，就能使用 Google Meet 的所有功能。這種設計可讓 Google Meet 不易遭受攻擊。

Google Meet 使用者可使用自己的帳戶申請加入 Google 的進階保護計畫，也就是我們最強大的帳戶安全防護機制，可有效防範網路詐騙和帳戶盜用的威脅。Google Cloud 各項服務定期會進行嚴格的安全性與隱私權稽核。