鴻海FII公布首季淨利 年減34.8%

今年第一季全球手機市場受到新冠肺炎影響生產及需求，原本市場預期記憶體相關產業也將受創，不料在遠距通訊、資料中心、宅經濟相關及工控市場的需求不減反增的帶動下，多數記憶體及模組廠首季均有不錯業績表現。業者普遍認為，以目前市況來看，對第二季的需求正面看待。

2020-04-29 14:41