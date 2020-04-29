鴻海FII公布首季淨利 年減34.8%
鴻海子公司工業富聯（FII）今（29）日晚間公布首季淨利約為人民幣18.7億元，年減約34.8%。
市場原先預期，由於FII今年首季在農曆年後都因新冠病毒防疫政策要求，導致2月工作天數顯著減少與產品組合變化，因此首季獲利年衰退表現在市場預期。
工業富聯公布今年首季營收人民幣801億元，和去年801.21億元差異不大，不過淨利人民幣18.7億元，相較2019年第1季28.74億元則明顯下滑。
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