明基集團虹韻助聽器防疫服務 啟動聽力雲端照護啟動

全球遭逢新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，但不少年幼或年長聽損者的剛性需求不滅，必須定期保養助聽器和定期聽力檢查，明基集團虹韻助聽器董事長沈勝龍表示，虹韻助聽器不因疫情而服務停歇，即日起全面同步啟動「Telecare聽力雲端照護」、「免費到府服務」及「舊客回娘家活動」一系列聽力照護升級，提供聽損人士安心、放心且便利的全方面聽力照顧。

虹韻表示，助聽器配戴後才是服務的開始，虹韻助聽器提供聽能訓練課程、免費售後服務每年最少3次、2次聽力檢測，虹韻近幾年在服務旅居海外助聽器客戶時，已採用Telecare聽力雲端照護服務，今年因疫情尚未回國、不想出門、不便出門的使用者，開始使用遠端照護服務的比例已開始提升。

虹韻表示，現在用手機就能與聽力照護專家保持聯繫，如同聽力照護專家正坐在身旁，享受即時的聽力諮詢服務、遠端調整助聽器功能，提升助聽器體驗，也鼓勵民眾多加利用此遠端聽力照護，不用擔心疫情出門的風險，也能節省當面追蹤的往返時間。

虹韻助聽器首推提供的「免費到府服務」，讓客戶在家放鬆享受專業的聽力檢查、助聽器試戴服務，聽力照護專家除了有完善防疫外，還會把整套的聽力設備帶到家中，免出門也能安心守護聽力健康。洽詢到府服務可上官網或撥打免付費電話。