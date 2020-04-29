LG深耕台灣市場 創新體驗服務進駐高雄

台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念及深耕台灣市場的承諾，今 (29) 日宣布於高雄設立全台第二家 「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，提供南台灣鄉親更在地的優質智慧居家體驗。

LG自去年10月於台北開幕全球首家結合服務中心的智慧家庭聯網體驗館，以完整的售後服務諮詢及產品體驗，提供全方位的智慧家庭藍圖，頗受各界好評。

LG高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」位於高雄市三民區鼎強街，以高品質的產品售後維修服務、貼近生活情境的產品體驗、領先業界的IoT技術，以嶄新面貌提供舒適的諮詢、體驗服務，為更多消費者帶來智慧便利的美好生活。

台灣LG電子董事長宋益煥表示， 非常重視台灣市場，落實在地服務持續滿足台灣消費者的各式需求，帶來便利智慧的美好生活。去年10月，全球首間服務中心暨智慧家庭聯網體驗館落腳台北內湖，LG感謝各界支持，這次於高雄設立全台第二間服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，希望南台灣的消費者也可以感受到LG的創新升級服務、頂級產品規格與使用情境體驗，實現對於美好生活的想像。

為使消費者更貼近真實的產品使用體驗，LG高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」整體空間明亮簡約，陳列設計以木質色調的溫暖裝潢融合LG創新科技，營造出真實居家生活情境，一進入體驗館就彷彿回到溫馨的家。LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館提供維修及產品諮詢服務，同時讓消費者體驗LG最新物聯網家電帶來的便利生活。

現場總共分為服務諮詢區、IoT體驗區、家庭影音娛樂、全方位衣物護理專家、空氣對策解決專家、過敏原剋星居家清潔等多元產品情境。