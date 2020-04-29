Epson攜佐臻 開發智慧眼鏡即時體溫探測方案

為協助落實更有效率體溫監控方案，全球創新科技領導品牌Epson攜手台灣智慧眼鏡整合研發製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，以智慧眼鏡設備搭配熱成像應用，提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控方案。

佐臻整合Epson Moverio智慧眼鏡的遠端協作系統，也為尋求視訊協作替代方案的團隊，提供另一個智慧又安心的解決方案，透過將維修或工程畫面清楚且即時地傳送到協作人員眼前，可有效地進行跨地域的遠端協作與管理，打造低延遲又高效的工作環境，幫助企業在提高防疫戒備的同時，能維持良好的運作績效。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson長期耕耘智慧眼鏡領域，擁有市場上最成熟的光學引擎技術。在商用領域上，Epson Moverio免費提供相對應的智慧眼鏡軟體開發套件（Software Development Kit, SDK）給開發人員使用，更與資策會成立AR共創中心，培育智慧眼鏡軟體開發套件人才，為企業提供深入且客製化的AR內容開發。

而在消費領域上，Epson Moverio也帶給了消費者全新的視覺享受，完美結合虛擬影像與現實世界，重新詮釋影音娛樂體驗。而如今面臨疫情的嚴峻考驗，Epson攜手佐臻，推出採用Epson Moverio BT-300雙眼穿透式智慧眼鏡的AR機動體溫偵測應用以及整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端協作應用，在防疫關鍵期間，能幫助企業以更智慧、創新的方式，讓防疫措施可更完善備實施，更可完成跨國、異地工程等的遠端協作任務。

佐臻董事長梁文隆指出，使命即是以智慧眼鏡為服務，幫助企業提升工作流程的效率，進而建置更有效率的新流程。而此次台日防疫國際隊所共同研發的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相機，精確度達0.5度，相較於市售其他的體溫探測方案，可有效幫助第一線的防疫人員，在保持社交距離的同時，得到更準確的測溫結果。

此外，智慧眼鏡搭配遠端協作應用，可以協助台灣製造業與機具維修業的客戶，透過第一視角的即時連線排除障礙，提供更準確、更到位的售後服務與溝通，更能幫助企業減少差旅成本，或因溝通錯誤而造成的耗損成本，最重要的是，在疫情緊張的期間，更可降低員工因為差旅而感染的風險。是在防疫的非常時期，為客戶、員工與企業共創三贏局面。