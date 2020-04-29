鴻海FIH砸5億元注資富智捷 布局車聯網
鴻海今（29）日公告，代子公司FIH以現金增資投資Evenwell Holdings Limited再加碼投資富智捷股份有限公司，此筆交易總金額新台幣約5億元。據了解，相關布局是今年初鴻海集團布局車用軟體領域的一環。
FIH旗下的富智捷（Mobile Drive Technology）公司是在去年6月下旬登記設立，公司登記地址位於新北市土城區民生街4號。富智康今日也說明：「本此注資是為了充實在台灣子公司富智捷股份有限公司營運資金，未來將作為車聯網業務擴展、產品研發、人才招募以及資金運轉需求。」
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