宏碁美國搭載英特爾CPU筆電 16周銷售成長率居冠
根據最新市調資料顯示，宏碁在美國英特爾CPU筆電市場，累積16周年增率以49%成為五大電腦品牌銷售成長第一，更在第16周以300%的成長率遙遙領先各大品牌，成為在該市場成長最快速的電腦品牌。
美國筆電市場2020年累積16周較去年同期成長24%，宏碁則掌握市場需求，以71%大幅領先的成長率超越各大品牌。此外，美國筆電市場以搭載英特爾CPU產品為主，佔有76%的市占率，宏碁搭載英特爾CPU筆電產品銷售同時穩健成長，累積最近6周以超越14%的市佔率排名第三。
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