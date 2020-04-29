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宏達電虛擬樂園VIVELAND 推溫馨五月優惠五折活動

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電／提供
宏達電／提供

宏達電（2498）今（29）日公布，為與民眾一同歡慶節日，台北三創生活園區的VIVELAND樂園、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND在母親節前夕共同推出《溫馨五月優惠五折》活動，並一次推出五波活動，讓民眾都有機會享有購票五折、最熱門ARVI密室逃脫遊戲五折、還有機會抽中大獎－個人套票五折，歡迎全家一同與媽媽體驗最新VR虛擬實境遊戲內容。

宏達電表示，為讓全台灣民眾都能同享五折優惠，活動期間5月1日至5月10日至VIVELAND VR虛擬實境樂園粉專按讚並在專文上留言「媽媽我愛您」即可享單購票五折優惠。5月1日至5月31日民眾憑本人身分證至VIVELAND虛擬實境樂園購票，證號若有1個「5」可享單購票八折、2個「5」享單購票五折。除此之外，凡5月壽星於5月至VIVELAND虛擬實境樂園也同享單購票五折優惠，當天壽星再送指定遊戲乙次。

宏達電指出，VIVELAND虛擬實境樂園集結超多款VR遊樂內容，包含VR電競多人遊戲、雙人走動式VR探險體驗、VR秘境逃脫、VR射擊戰區、親子互動體驗、主題探險體驗、混合實境大探索、VR傳送門等，還有熱門的ARVI VR密室逃脫遊戲。

為讓民眾能安心體驗具沉浸感的擬真遊戲內容，除配合台北三創生活園區及高雄大魯閣草衙道樓管進行體溫檢測之外，同時提供拋棄式眼罩，相關個人設備也會於每次使用完畢後進行消毒。

VR 虛擬實境 大魯閣草衙道

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