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矽創Q1獲利為歷年同期新高 本季業績有望持續增長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠矽創（8016）公布首季每股純益為2.43元，法人估計，該公司本季業績應可持續增長。

矽創首季合併營收為31.38億元，季減15.9％、年增22.5％，是歷年同期高點，歸屬母公司稅後淨利為2.91億元，也是歷年同期新高，季減4.6％、年增43.2％，每股純益為2.43元。

依照矽創過往營運軌跡來看，其首季業績表現都會是較淡的一季，法人估計，在工作天數恢復正常的情況下，該公司本季業績應可較首季增長。

矽創 營收

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