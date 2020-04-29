搶防疫商機 震旦集團推整合性辦公防疫解決方案

搶防疫商機，震旦行（2373）今（29）日宣布，旗下震旦辦公設備、震旦家具、震旦雲、互盛、金儀等事業部提供企業整合性的「辦公防疫解決方案」，從遠距開會、居家辦公、雲端應用、員工健康管理軟體到硬體整合，協助企業進行防疫部署，並加速數位轉型。

震旦行表示，數位轉型近年來一直是時勢所趨，疫情肆虐更讓企業看見變革的急迫性，並尋求各式數位工具，同時針對辦公室制定防疫配套措施。震旦集團的辦公防疫解決方案，包括遠距開會所需的視訊會議設備，並搭配互動電子白板，讓遠距開會也能共享資料。

若實施居家辦公、分流辦公，互盛則提供企業「行動分機解決方案」，透過「分機APP」，手機可如同辦公室分機，無論人員在何處遠距辦公，只要在網路暢通之處，都可以接聽公司分機來電或與同事網內互打。

而防疫期間有許多企業大樓實施量測體溫、戴口罩、雙手消毒等機制，自主健康管理已然成為企業防疫第一道關卡。震旦雲則有「線上差勤系統」即時更新「員工健康管理」功能，透過科技輔助超前部署，掌握員工接觸史、追蹤健康狀況。震旦雲的「AI面試系統」，除了透過AI客觀分析求職者人格特質，求職者也可在家中線上面試，減少接觸機會，人資也能省下大幅繁瑣面試流程。

震旦行表示，根據中央流行疫情指揮中心建議的社交距離，在室內應保持至少1.5公尺；若是面對面的辦公桌，深度基本要有70公分深，加上OA屏風厚度後接近1.5公尺社交距離。 震旦辦公家具提供大跨距140公分辦公桌板，加上高度約40公分的主桌屏，形成桌面隔板 ，可協助企業保持室內辦公社交距離，落實防疫降低感染與傳播的機會。

震旦行指出，震旦集團提供多元防疫解決方案，協助企業建置協作工具以因應遠端工作，同時因企業防疫策略跟著疫情每天都在改變，震旦集團也將根據企業需求，客製多元彈性的解決方案組合。