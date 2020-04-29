疫情衝擊旺季遞延 研調估今年晶圓代工產值年增5~9%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調查，受新冠肺炎疫情影響，若導致供應鏈斷鏈將增加半導體業者的營運難度，商業活動及社會活動力的下降將引發旺季效應遞延或弱化的可能，今年全球晶圓代工產值的成長幅度將面臨修正，預估可能下修至5~9%個位數成長，中位數目前預估為6.8%。

拓墣產業研究院表示，有別於疫情爆發前業者提出的雙位數成長預估，考量疫情受控時程遞延及需求復甦不明朗，預估今年全球晶圓代工市場產值可能下修至5~9%的個位數成長，中位數目前預估為6.8%。

拓墣產業研究院分析晶圓代工業者今年上半年的訂單狀況，在第1季客戶端保留對疫情趨緩後市場出現需求反彈的可能性，為避免缺料並未出現訂單大幅縮減情形，加上承接自2019年第4季末的庫存回補，基本上支撐晶圓代工業者今年第1季營收表現。

預估第2季疫情對訂單的影響較前一季略為顯著，部分消費性產品訂單或將進行調整，從疫情催生出如遠距辦公、醫療應用的相關晶片需求則有增加，因此第2季訂單狀況雖有變動但幅度不大，加上去年同期基期低，即便業者第2季的營收出現季度衰退，尚能維持年度成長。

不過，對晶圓代工業者來說，第2季的訂單在晶片產出後雖有部分營收認列進第3季，但比重相對有限，此外，考慮疫情受控時程遞延與需求復甦時程不明朗，客戶可能在第3季評估較大幅度的訂單縮減以避免累積庫存，旺季效應或有遞延或弱化可能，恐將對業者下半年的營收造成衝擊。

回歸市場需求面分析，消費力衰退恐難以避免，即便晶圓代工業者冀望由5G基礎建設、遠端通訊推升的伺服器或資料中心需求，及工業物聯網自動化等中長期支撐動能，但新應用的營收貢獻比例仍不足以取代傳統大量的消費性電子產品，晶圓代工業者需視供應鏈與市場受疫情衝擊的程度，動態調整營運策略與營收預估。

拓墣產業研究院認為，考量旺季效應遞延或弱化的可能性，並以疫情不易在下半年即獲得穩定控制為前提，對今年的晶圓代工產值表現抱持審慎保守的態度，後續仍需視疫情的可控時程與消費市場的復甦狀況而定。